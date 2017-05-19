Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...
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Шулявский путепровод планируют реконструировать за два года. Об этом говорится в Программе социально-экономического развития Киева на 2018-2020 года. Согласно документу, реконструкцию моста на пересечение пр. Победы с ул. Гетьмана намерены завершить в конце 2020 году. На работы из городского бюджета выделят более 370 млн грн.https://www.44.ua/news/1923438