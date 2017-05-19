Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...

LutsMan написав:verano_porteno
Смысл ? 3-х уровневая развязка была придумана как один из вариантов сохранения 5-го цеха Большевика. Но если есть возможность его снести, то это надо сделать!
Чем проще развязка, тем лучше и в данном случае нет ничего проще классики (и для водителей, и для строителей).
а вот и нет. все исследования показывают, что развядка клевер не подходит для города, тк при заторе "змея съедает свой хвост". ярчайший пример клевер на пересечении проспектов Героев Днепра и Степана Бандеры.
и что значит если есть возможность снести то надо снести?
во первых это здание стоит 800млн.грн, за чей счет вы собрались оплачивать компенсацию за него?
во вторых это здание памятник архитектуры.
в третьих ФГИ которому принадлежит здание согласие на его снос не давал и походу не собирается. так что съезда с Довженко на Победы нам не видать
в четвертых зачем сносить? что бы на его месте говно-клевер построить и кучу киосков с шаурмой? лучше на територии цеха сделать общественное пространство как делают во всем цивилизованном мире!