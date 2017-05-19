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Будівництво Шулявської розв'язки.
Цех заводу "Більшовик"...

Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 02:24

Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...

Пропонуємо до обговорення:
Зносити п'ятий цех заводу "Більшовик" для будівництва розв'язки на Шулявці будуть в 2019 році. Про це повідомив заступник мера Києва Микола Поворозник.

Дивися повний текст Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик" знесуть наступного року.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 02:24

Ну, 100% не зря придумали пословицу: "Аппетит приходит во время еды".
Четко про наших чиновников.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 02:29

Шулявский путепровод планируют реконструировать за два года. Об этом говорится в Программе социально-экономического развития Киева на 2018-2020 года.
Согласно документу, реконструкцию моста на пересечение пр. Победы с ул. Гетьмана намерены завершить в конце 2020 году. На работы из городского бюджета выделят
более 370 млн грн. https://www.44.ua/news/1923438

19 мая 2017
Утвержден проект реконструкции Шулявского моста: какую развязку построят за 400 млн грн https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... oj-331052/

22 февраля 2018
Столичные власти окончательно определились с вариантом новой развязки и объявили тендер на реконструкцию Шулявского моста. Ожидаемая стоимость строительства составляет 608.5 миллионов гривен. https://vesti-ukr.com/kiev/278777-stalo ... koho-mosta

27 апреля 2018 года
заместитель мэра Киева Николай Поворозник:
Стоимость работ оценивают в 800 млн грн.

А как достроят, то выяснится, что потратили все полтора миллиарда.
Коррупция? Какая такая коррупция? Мы не в курсе :twisted:
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 07:02

А "могло би бути" все значно краще: https://hmarochos.kiev.ua/2014/08/25/rozvyazka-na-shulyavtsi-gromadskiy-prostir/
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 07:27

verano_porteno
Смысл ? 3-х уровневая развязка была придумана как один из вариантов сохранения 5-го цеха Большевика. Но если есть возможность его снести, то это надо сделать!
Чем проще развязка, тем лучше и в данном случае нет ничего проще классики (и для водителей, и для строителей).
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 16:31

  LutsMan написав:verano_porteno
Смысл ? 3-х уровневая развязка была придумана как один из вариантов сохранения 5-го цеха Большевика. Но если есть возможность его снести, то это надо сделать!
Чем проще развязка, тем лучше и в данном случае нет ничего проще классики (и для водителей, и для строителей).


а вот и нет. все исследования показывают, что развядка клевер не подходит для города, тк при заторе "змея съедает свой хвост". ярчайший пример клевер на пересечении проспектов Героев Днепра и Степана Бандеры.

и что значит если есть возможность снести то надо снести?
во первых это здание стоит 800млн.грн, за чей счет вы собрались оплачивать компенсацию за него?
во вторых это здание памятник архитектуры.
в третьих ФГИ которому принадлежит здание согласие на его снос не давал и походу не собирается. так что съезда с Довженко на Победы нам не видать :cry:
в четвертых зачем сносить? что бы на его месте говно-клевер построить и кучу киосков с шаурмой? лучше на територии цеха сделать общественное пространство как делают во всем цивилизованном мире!
fadykstas
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 16:43

очень компактный и эффективный по пропускной способности вариант Петрука Зображення

не нет. надо испоганить кучу территории завитками клевера, у которого к тому же значительно ниже пропускная способность
Зображення

больше информации про вариант Петрука тут https://www.facebook.com/groups/226693867830236/

Никакого Петрука: в Киеве лоббируют неудачный проект Шулявского моста https://www.44.ua/news/2024348
fadykstas
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 18:25

fadykstas
Давайте по-порядку:
1) "а вот и нет. все исследования показывают, что развядка клевер не подходит для города, тк при заторе "змея съедает свой хвост". ярчайший пример клевер на пересечении проспектов Героев Днепра и Степана Бандеры."
Если на пересечении улиц затор/авария, то остановится любая развязка. На Героев Днепра и Бандеры не вижу никаких критичных проблем, регулярно там езжу, утром тянучка в сторону центра (светофор на пересечении с Электриками, а потом светофор на выезд на Набережно-Луговую), а вечером съезжающие с Бандеры на Героев (в сторону Оболони) становятся в 2-3 ряда и сужают проезд. Если бы народ меньше тупил, то было бы свободнее, но это моё мнение. Кстати, если Вы доказываете большую пропускную способность, можно доказательства в студию ? Очень хочется посмотреть как вариант Петрука с 2 полосами в каждую сторону (а еще ведь минус одна полоса под общественный транспорт! итого ОДНА полоса для машин!) на проспекте Победы будет лучше варианта с 3-я полосами в каждую сторону. Жду.

2)"это здание стоит 800млн.грн" НИчего не перепутали ? Тут розвязку хотят построить за 800 млн, а у Вас пустой, развалившийся, несколько раз горевший, с дырявой крышей, с запрещённым с городе горячим литьем, стоящий более 10-лет без ухода цех стоит 800 млн.
3)"это здание памятник архитектуры." это РАЗВАЛЮХА! Бельмо на глазу города. Снести к чертям и забыть как страшный сон. (Памятник ленину на Бессарабке тоже был, может хотите вернуть ?)
4)"ФГИ которому принадлежит здание согласие на его снос не давал" Кличко позвонит Пороху, даст ему "конфетку" (участок земли где-то в Киеве) и всё будет решено за 1 минуту.
5)"зачем сносить? что бы на его месте говно-клевер построить и кучу киосков с шаурмой?" противоречите далее сами себе. Смотрите - "лучше на територии цеха сделать общественное пространство". Т.е. там будет куча народа и не будет "уличного общепита" ? Сами в это верите ? Или может сразу там очередной ТРЦ построить ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 04:15

Re: Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"

  LutsMan написав:Очень хочется посмотреть как вариант Петрука с 2 полосами в каждую сторону (а еще ведь минус одна полоса под общественный транспорт! итого ОДНА полоса для машин!) на проспекте Победы будет лучше варианта с 3-я полосами в каждую сторону. Жду.

Это в том конченом варианте, аля "развязка на мост патона", где не туда свернул и уехал в другой район города и который типа "пабедил" потому что стоил не 800, а в два раза дешевле :twisted: , как раз 2 полосы, кроме победы, а в альтернативной на 3 уровня как раз везде кроме круга по три полосы. Всмотритесь повнимательней, там вероятно именно для вас даже автобус нарисовали :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 04:28

Re: Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"

  LutsMan написав:"это здание стоит 800млн.грн" НИчего не перепутали ? Тут розвязку хотят построить за 800 млн, а у Вас пустой, развалившийся, несколько раз горевший, с дырявой крышей, с запрещённым с городе горячим литьем, стоящий более 10-лет без ухода цех стоит 800 млн.
3)"это здание памятник архитектуры." это РАЗВАЛЮХА! Бельмо на глазу города. Снести к чертям и забыть как страшный сон.


А вы точно киевлянин, а не бот или лимита безродная? Потому что киевлянин такого не предложит никогда.

Вообще то это бывший "Большевик" - военный завод, а в том цеху точат нарезные артиллерийские стволы. Единственное такое место в Украине, кстати.
Снести значит и забыть? :evil:
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