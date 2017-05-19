Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...
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Шулявский путепровод планируют реконструировать за два года. Об этом говорится в Программе социально-экономического развития Киева на 2018-2020 года. Согласно документу, реконструкцию моста на пересечение пр. Победы с ул. Гетьмана намерены завершить в конце 2020 году. На работы из городского бюджета выделят более 370 млн грн.https://www.44.ua/news/1923438
verano_porteno Смысл ? 3-х уровневая развязка была придумана как один из вариантов сохранения 5-го цеха Большевика. Но если есть возможность его снести, то это надо сделать! Чем проще развязка, тем лучше и в данном случае нет ничего проще классики (и для водителей, и для строителей).
LutsMan написав:verano_porteno Смысл ? 3-х уровневая развязка была придумана как один из вариантов сохранения 5-го цеха Большевика. Но если есть возможность его снести, то это надо сделать! Чем проще развязка, тем лучше и в данном случае нет ничего проще классики (и для водителей, и для строителей).
а вот и нет. все исследования показывают, что развядка клевер не подходит для города, тк при заторе "змея съедает свой хвост". ярчайший пример клевер на пересечении проспектов Героев Днепра и Степана Бандеры.
и что значит если есть возможность снести то надо снести? во первых это здание стоит 800млн.грн, за чей счет вы собрались оплачивать компенсацию за него? во вторых это здание памятник архитектуры. в третьих ФГИ которому принадлежит здание согласие на его снос не давал и походу не собирается. так что съезда с Довженко на Победы нам не видать в четвертых зачем сносить? что бы на его месте говно-клевер построить и кучу киосков с шаурмой? лучше на територии цеха сделать общественное пространство как делают во всем цивилизованном мире!
fadykstas Давайте по-порядку: 1) "а вот и нет. все исследования показывают, что развядка клевер не подходит для города, тк при заторе "змея съедает свой хвост". ярчайший пример клевер на пересечении проспектов Героев Днепра и Степана Бандеры." Если на пересечении улиц затор/авария, то остановится любая развязка. На Героев Днепра и Бандеры не вижу никаких критичных проблем, регулярно там езжу, утром тянучка в сторону центра (светофор на пересечении с Электриками, а потом светофор на выезд на Набережно-Луговую), а вечером съезжающие с Бандеры на Героев (в сторону Оболони) становятся в 2-3 ряда и сужают проезд. Если бы народ меньше тупил, то было бы свободнее, но это моё мнение. Кстати, если Вы доказываете большую пропускную способность, можно доказательства в студию ? Очень хочется посмотреть как вариант Петрука с 2 полосами в каждую сторону (а еще ведь минус одна полоса под общественный транспорт! итого ОДНА полоса для машин!) на проспекте Победы будет лучше варианта с 3-я полосами в каждую сторону. Жду.
2)"это здание стоит 800млн.грн" НИчего не перепутали ? Тут розвязку хотят построить за 800 млн, а у Вас пустой, развалившийся, несколько раз горевший, с дырявой крышей, с запрещённым с городе горячим литьем, стоящий более 10-лет без ухода цех стоит 800 млн. 3)"это здание памятник архитектуры." это РАЗВАЛЮХА! Бельмо на глазу города. Снести к чертям и забыть как страшный сон. (Памятник ленину на Бессарабке тоже был, может хотите вернуть ?) 4)"ФГИ которому принадлежит здание согласие на его снос не давал" Кличко позвонит Пороху, даст ему "конфетку" (участок земли где-то в Киеве) и всё будет решено за 1 минуту. 5)"зачем сносить? что бы на его месте говно-клевер построить и кучу киосков с шаурмой?" противоречите далее сами себе. Смотрите - "лучше на територии цеха сделать общественное пространство". Т.е. там будет куча народа и не будет "уличного общепита" ? Сами в это верите ? Или может сразу там очередной ТРЦ построить ?
LutsMan написав:Очень хочется посмотреть как вариант Петрука с 2 полосами в каждую сторону (а еще ведь минус одна полоса под общественный транспорт! итого ОДНА полоса для машин!) на проспекте Победы будет лучше варианта с 3-я полосами в каждую сторону. Жду.
Это в том конченом варианте, аля "развязка на мост патона", где не туда свернул и уехал в другой район города и который типа "пабедил" потому что стоил не 800, а в два раза дешевле , как раз 2 полосы, кроме победы, а в альтернативной на 3 уровня как раз везде кроме круга по три полосы. Всмотритесь повнимательней, там вероятно именно для вас даже автобус нарисовали
LutsMan написав:"это здание стоит 800млн.грн" НИчего не перепутали ? Тут розвязку хотят построить за 800 млн, а у Вас пустой, развалившийся, несколько раз горевший, с дырявой крышей, с запрещённым с городе горячим литьем, стоящий более 10-лет без ухода цех стоит 800 млн. 3)"это здание памятник архитектуры." это РАЗВАЛЮХА! Бельмо на глазу города. Снести к чертям и забыть как страшный сон.
А вы точно киевлянин, а не бот или лимита безродная? Потому что киевлянин такого не предложит никогда.
Вообще то это бывший "Большевик" - военный завод, а в том цеху точат нарезные артиллерийские стволы. Единственное такое место в Украине, кстати. Снести значит и забыть?