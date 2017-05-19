Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...

Додано: Суб 28 кві, 2018 18:25

fadykstas

Давайте по-порядку:

1) "а вот и нет. все исследования показывают, что развядка клевер не подходит для города, тк при заторе "змея съедает свой хвост". ярчайший пример клевер на пересечении проспектов Героев Днепра и Степана Бандеры."

Если на пересечении улиц затор/авария, то остановится любая развязка. На Героев Днепра и Бандеры не вижу никаких критичных проблем, регулярно там езжу, утром тянучка в сторону центра (светофор на пересечении с Электриками, а потом светофор на выезд на Набережно-Луговую), а вечером съезжающие с Бандеры на Героев (в сторону Оболони) становятся в 2-3 ряда и сужают проезд. Если бы народ меньше тупил, то было бы свободнее, но это моё мнение. Кстати, если Вы доказываете большую пропускную способность, можно доказательства в студию ? Очень хочется посмотреть как вариант Петрука с 2 полосами в каждую сторону (а еще ведь минус одна полоса под общественный транспорт! итого ОДНА полоса для машин!) на проспекте Победы будет лучше варианта с 3-я полосами в каждую сторону. Жду.



2)"это здание стоит 800млн.грн" НИчего не перепутали ? Тут розвязку хотят построить за 800 млн, а у Вас пустой, развалившийся, несколько раз горевший, с дырявой крышей, с запрещённым с городе горячим литьем, стоящий более 10-лет без ухода цех стоит 800 млн.

3)"это здание памятник архитектуры." это РАЗВАЛЮХА! Бельмо на глазу города. Снести к чертям и забыть как страшный сон. (Памятник ленину на Бессарабке тоже был, может хотите вернуть ?)

4)"ФГИ которому принадлежит здание согласие на его снос не давал" Кличко позвонит Пороху, даст ему "конфетку" (участок земли где-то в Киеве) и всё будет решено за 1 минуту.

5)"зачем сносить? что бы на его месте говно-клевер построить и кучу киосков с шаурмой?" противоречите далее сами себе. Смотрите - "лучше на територии цеха сделать общественное пространство". Т.е. там будет куча народа и не будет "уличного общепита" ? Сами в это верите ? Или может сразу там очередной ТРЦ построить ?