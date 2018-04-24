знаки смотреть надо. на патона нормальная развязка, которая справляется со своими задачами
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Додано: Нед 29 кві, 2018 08:10
знаки смотреть надо. на патона нормальная развязка, которая справляется со своими задачами
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:49
EKO
"а в альтернативной на 3 уровня как раз везде кроме круга по три полосы. Всмотритесь повнимательней, там вероятно именно для вас даже автобус нарисовали"
Специально для Вас, крупным планом -
Хорошо видно, что транзитом под мостом (самый нижний ярус развязки) проходит ДВЕ полосы в каждую сторону. Там хорошо видно маленькие машинки - зелёную, белую и под самим мостом просматривается розовая машинка, в полосе перед зелёной. Жёлтый автобус стоит на остановке на съезде на проспект, а не на самом проспекте. Надеюсь, здесь вопросов нет ? Всем всё хорошо видно ?
Теперь будущий вариант -
Сколько полос на проспекте в каждую сторону ? Лично я насчитал по ЧЕТЫРЕ полосы.
ТОчно так же, как сейчас -
Что Вы пытаетесь здесь доказать ? что ДВЕ полосы лучше чем ЧЕТЫРЕ ?
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:56
Re: Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"
Переход на личности в любой дискуссии для меня означает одно - собеседник иссяк аргументами и дальше с ним говорить не о чем. Жаль. Был лучшего о Вас мнения.
Вы опять сами себе противоречите, в одном предложении слова "бывший" и "точат". Рекомендую походить там и в окна заглядывать, пропадут иллюзии о том что там сейчас "точат" и архитектурной ценности этого строения.
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