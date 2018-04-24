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Будівництво Шулявської розв'язки.
Цех заводу "Більшовик"...

Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:10

  EKO написав:"развязка на мост патона", где не туда свернул и уехал в другой район города


знаки смотреть надо. на патона нормальная развязка, которая справляется со своими задачами
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:49

EKO
"а в альтернативной на 3 уровня как раз везде кроме круга по три полосы. Всмотритесь повнимательней, там вероятно именно для вас даже автобус нарисовали"

Специально для Вас, крупным планом - https://nashkiev.ua/assets_images/post/ ... 45149n.jpg
Хорошо видно, что транзитом под мостом (самый нижний ярус развязки) проходит ДВЕ полосы в каждую сторону. Там хорошо видно маленькие машинки - зелёную, белую и под самим мостом просматривается розовая машинка, в полосе перед зелёной. Жёлтый автобус стоит на остановке на съезде на проспект, а не на самом проспекте. Надеюсь, здесь вопросов нет ? Всем всё хорошо видно ?

Теперь будущий вариант - https://scontent.fiev13-1.fna.fbcdn.net ... e=5B907946
Сколько полос на проспекте в каждую сторону ? Лично я насчитал по ЧЕТЫРЕ полосы.
ТОчно так же, как сейчас - https://www.google.com/maps/@50.4547107 ... 312!8i6656

Что Вы пытаетесь здесь доказать ? что ДВЕ полосы лучше чем ЧЕТЫРЕ ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:56

Re: Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"

  EKO написав:А вы точно киевлянин, а не бот или лимита безродная? Потому что киевлянин такого не предложит никогда.

Переход на личности в любой дискуссии для меня означает одно - собеседник иссяк аргументами и дальше с ним говорить не о чем. Жаль. Был лучшего о Вас мнения.

  EKO написав:"Вообще то это бывший "Большевик" - военный завод, а в том цеху точат нарезные артиллерийские стволы. Единственное такое место в Украине, кстати.

Вы опять сами себе противоречите, в одном предложении слова "бывший" и "точат". Рекомендую походить там и в окна заглядывать, пропадут иллюзии о том что там сейчас "точат" и архитектурной ценности этого строения.
LutsMan
 
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  #<12
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