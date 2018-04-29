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Будівництво Шулявської розв'язки.
Цех заводу "Більшовик"...

Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:10

  EKO написав:"развязка на мост патона", где не туда свернул и уехал в другой район города


знаки смотреть надо. на патона нормальная развязка, которая справляется со своими задачами
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:49

EKO
"а в альтернативной на 3 уровня как раз везде кроме круга по три полосы. Всмотритесь повнимательней, там вероятно именно для вас даже автобус нарисовали"

Специально для Вас, крупным планом - https://nashkiev.ua/assets_images/post/ ... 45149n.jpg
Хорошо видно, что транзитом под мостом (самый нижний ярус развязки) проходит ДВЕ полосы в каждую сторону. Там хорошо видно маленькие машинки - зелёную, белую и под самим мостом просматривается розовая машинка, в полосе перед зелёной. Жёлтый автобус стоит на остановке на съезде на проспект, а не на самом проспекте. Надеюсь, здесь вопросов нет ? Всем всё хорошо видно ?

Теперь будущий вариант - https://scontent.fiev13-1.fna.fbcdn.net ... e=5B907946
Сколько полос на проспекте в каждую сторону ? Лично я насчитал по ЧЕТЫРЕ полосы.
ТОчно так же, как сейчас - https://www.google.com/maps/@50.4547107 ... 312!8i6656

Что Вы пытаетесь здесь доказать ? что ДВЕ полосы лучше чем ЧЕТЫРЕ ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:56

Re: Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"

  EKO написав:А вы точно киевлянин, а не бот или лимита безродная? Потому что киевлянин такого не предложит никогда.

Переход на личности в любой дискуссии для меня означает одно - собеседник иссяк аргументами и дальше с ним говорить не о чем. Жаль. Был лучшего о Вас мнения.

  EKO написав:"Вообще то это бывший "Большевик" - военный завод, а в том цеху точат нарезные артиллерийские стволы. Единственное такое место в Украине, кстати.

Вы опять сами себе противоречите, в одном предложении слова "бывший" и "точат". Рекомендую походить там и в окна заглядывать, пропадут иллюзии о том что там сейчас "точат" и архитектурной ценности этого строения.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:15

  LutsMan написав:
  EKO написав:А вы точно киевлянин, а не бот или лимита безродная? Потому что киевлянин такого не предложит никогда.

Переход на личности в любой дискуссии для меня означает одно - собеседник иссяк аргументами и дальше с ним говорить не о чем. Жаль. Был лучшего о Вас мнения.

  EKO написав:"Вообще то это бывший "Большевик" - военный завод, а в том цеху точат нарезные артиллерийские стволы. Единственное такое место в Украине, кстати.

Вы опять сами себе противоречите, в одном предложении слова "бывший" и "точат". Рекомендую походить там и в окна заглядывать, пропадут иллюзии о том что там сейчас "точат" и архитектурной ценности этого строения.


Ну если действительно не бот, тогда не принимайте на свой счет. Очень жаль, что такое ур*дство поддерживаете. Я скажу даже больше, проект развязки на Патона делал знакомый моего знакомого, так знакомый тому товарищу все давно и в красках высказал, так как сам дорожник со стажем в 40 лет и в теме, как надо строить :mrgreen:

Бывший "Большевик" - потому что "декоммунизировали", а "точат".... так это даже не я, это Гайдай об этом написал и нет оснований этому не верить. А в окна я как то не привык заглядывать :roll:
Зображення

А развязка (которая не Петрука) -г**но
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 07:20

  EKO написав: Я скажу даже больше, проект развязки на Патона делал знакомый моего знакомого, так знакомый тому товарищу все давно и в красках высказал, так как сам дорожник со стажем в 40 лет и в теме, как надо строить

На Патона развязка получилась, мягко говоря, странная. За последние 2 года проезжал там раз 5-6 и каждый раз напрягаюсь. Она слишком накрученная. Но мы сейчас не о ней говорим.
  EKO написав:Бывший "Большевик" - потому что "декоммунизировали", а "точат".... так это даже не я, это Гайдай об этом написал и нет оснований этому не верить.

А вот я каждый раз проходя там мимо (то в Инком, то в Базу Автозвука и т.д.) думаю - на кой ляд здесь эта развалюха ? В то время, когда этот завод строился это была окраина города (представляете, как Киев вырос?!), но сейчас это здание мешает городу развиваться, значит хирургия - снести.

  EKO написав:А в окна я как то не привык заглядывать :roll:

Так я не за соседкой предлагаю Вам подглядывать :)

  EKO написав:А развязка (которая не Петрука) -г**но

Это, конечно, аргумент, но маловат :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:40

Re: Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"

  LutsMan написав:Это, конечно, аргумент, но маловат

Мое ИМХО. Имею право. И не один я, как видите, так думаю.

С Патона там жесть. Как только открыли ее, я сам только с третьей попытки стал попадать куда планировалось изначально. Одна ошибка и ты уехал на Печерск, вместо моста, вторая - и вместо Печерска ты едешь на левый берег. :mrgreen:

Но, на самом деле, для приезжего водителя это не смешно :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:22

  LutsMan написав:EKO
Специально для Вас, крупным планом - https://nashkiev.ua/assets_images/post/ ... 45149n.jpg
Хорошо видно, что транзитом под мостом (самый нижний ярус развязки) проходит ДВЕ полосы в каждую сторону. Там хорошо видно маленькие машинки - зелёную, белую и под самим мостом просматривается розовая машинка, в полосе перед зелёной. Жёлтый автобус стоит на остановке на съезде на проспект, а не на самом проспекте. Надеюсь, здесь вопросов нет ? Всем всё хорошо видно ?

Что Вы пытаетесь здесь доказать ? что ДВЕ полосы лучше чем ЧЕТЫРЕ ?


Зображення

Вот здесь видно по 3 полосы в каждую сторону. Если не 3, а 2 - то развязка Петрука нежизнеспособна.
Второй минус - реверсное кольцо. Третий - коммуникации, ибо надо углубляться. 4-й - дороговизна, хотя, если бюджет 800 млн, вместо изначальных 400 - то разница уже не такая большая. 5-й - сроки....
Giroi
 
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