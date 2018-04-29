Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...

Додано: Нед 29 кві, 2018 08:49

"а в альтернативной на 3 уровня как раз везде кроме круга по три полосы. Всмотритесь повнимательней, там вероятно именно для вас даже автобус нарисовали"Специально для Вас, крупным планом -Хорошо видно, что транзитом под мостом (самый нижний ярус развязки) проходит ДВЕ полосы в каждую сторону. Там хорошо видно маленькие машинки - зелёную, белую и под самим мостом просматривается розовая машинка, в полосе перед зелёной. Жёлтый автобус стоит на остановке на съезде на проспект, а не на самом проспекте. Надеюсь, здесь вопросов нет ? Всем всё хорошо видно ?Теперь будущий вариант -Сколько полос на проспекте в каждую сторону ? Лично я насчитал по ЧЕТЫРЕ полосы.ТОчно так же, как сейчас -Что Вы пытаетесь здесь доказать ? что ДВЕ полосы лучше чем ЧЕТЫРЕ ?