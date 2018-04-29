знаки смотреть надо. на патона нормальная развязка, которая справляется со своими задачами
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Додано: Нед 29 кві, 2018 08:10
знаки смотреть надо. на патона нормальная развязка, которая справляется со своими задачами
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:49
EKO
"а в альтернативной на 3 уровня как раз везде кроме круга по три полосы. Всмотритесь повнимательней, там вероятно именно для вас даже автобус нарисовали"
Специально для Вас, крупным планом -
Хорошо видно, что транзитом под мостом (самый нижний ярус развязки) проходит ДВЕ полосы в каждую сторону. Там хорошо видно маленькие машинки - зелёную, белую и под самим мостом просматривается розовая машинка, в полосе перед зелёной. Жёлтый автобус стоит на остановке на съезде на проспект, а не на самом проспекте. Надеюсь, здесь вопросов нет ? Всем всё хорошо видно ?
Теперь будущий вариант -
Сколько полос на проспекте в каждую сторону ? Лично я насчитал по ЧЕТЫРЕ полосы.
ТОчно так же, как сейчас -
Что Вы пытаетесь здесь доказать ? что ДВЕ полосы лучше чем ЧЕТЫРЕ ?
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:56
Re: Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"
Переход на личности в любой дискуссии для меня означает одно - собеседник иссяк аргументами и дальше с ним говорить не о чем. Жаль. Был лучшего о Вас мнения.
Вы опять сами себе противоречите, в одном предложении слова "бывший" и "точат". Рекомендую походить там и в окна заглядывать, пропадут иллюзии о том что там сейчас "точат" и архитектурной ценности этого строения.
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:15
Ну если действительно не бот, тогда не принимайте на свой счет. Очень жаль, что такое ур*дство поддерживаете. Я скажу даже больше, проект развязки на Патона делал знакомый моего знакомого, так знакомый тому товарищу все давно и в красках высказал, так как сам дорожник со стажем в 40 лет и в теме, как надо строить
Бывший "Большевик" - потому что "декоммунизировали", а "точат".... так это даже не я, это Гайдай об этом написал и нет оснований этому не верить. А в окна я как то не привык заглядывать
А развязка (которая не Петрука) -г**но
Додано: Вів 01 тра, 2018 07:20
На Патона развязка получилась, мягко говоря, странная. За последние 2 года проезжал там раз 5-6 и каждый раз напрягаюсь. Она слишком накрученная. Но мы сейчас не о ней говорим.
А вот я каждый раз проходя там мимо (то в Инком, то в Базу Автозвука и т.д.) думаю - на кой ляд здесь эта развалюха ? В то время, когда этот завод строился это была окраина города (представляете, как Киев вырос?!), но сейчас это здание мешает городу развиваться, значит хирургия - снести.
Так я не за соседкой предлагаю Вам подглядывать
Это, конечно, аргумент, но маловат
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:40
Re: Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"
Мое ИМХО. Имею право. И не один я, как видите, так думаю.
С Патона там жесть. Как только открыли ее, я сам только с третьей попытки стал попадать куда планировалось изначально. Одна ошибка и ты уехал на Печерск, вместо моста, вторая - и вместо Печерска ты едешь на левый берег.
Но, на самом деле, для приезжего водителя это не смешно
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:22
Вот здесь видно по 3 полосы в каждую сторону. Если не 3, а 2 - то развязка Петрука нежизнеспособна.
Второй минус - реверсное кольцо. Третий - коммуникации, ибо надо углубляться. 4-й - дороговизна, хотя, если бюджет 800 млн, вместо изначальных 400 - то разница уже не такая большая. 5-й - сроки....
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:56
Giroi
Или хостинг картинок лёг, или проблема с ссылкой - пыт
ался открыть на 3-х устройствах через 2-х провайдеров и получил ошибку.
Дайте ссылку другую.
Дже здесь видно, что в/из центра по 2 полосы (в центре круга, нижний ярус), что в принципе утопия не жизнеспособная:
Пока искал картинку выше, то нашёл даже такую картинку -
Кто нибудь реально видел ДОКУМЕНТАЦИЮ на розвязку Петрука ? Просто странно это всё выглядит, эту мифическую развязку попробуй ещё найди!
Востаннє редагувалось LutsMan в Сер 02 тра, 2018 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:06
LutsMan
Начал искать другую ссылку и наткнулся на 2 разные картинки:
Если реально рассматривался второй вариант - то он явно нежизнеспособный.
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:19
Giroi
Круто! Дико плюсую за такие картинки, просто находка!
Т.е. автору показалось мало по 2 полосы и он тупо дорисовал ещё по одной полосе ? Даже людей на 3D модели было лень передвинуть и отлично видно, что относительно крайнего правого человека (в красной куртке) просто из воздуха появилась ещё одна полоса. Что лишний раз говорит о качестве инженерного просчёта этой развязки и заявляемых 23 тыс машин в час против 14 тыс машин в час у выбранного решения.
Отличные картринки. Спасибо, Giroi
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