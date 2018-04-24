Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
Дивися повний текст Провідний український порт можуть віддати у концесію - АМПУ.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 07:08
Провідний український порт можуть віддати у концесію - АМПУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Провідний український порт можуть віддати у концесію - АМПУ.
Додано: Суб 28 кві, 2018 07:08
Новый этап дерибана госсобственности теперь будем называть модным словом "концессия". Я еще могу понять необходимость концессии, когда речь идет о постройке чего-то нового (государство даёт площадь, подъезды, коммуникации, лицензии и т.д., а частник даёт менеджмент и ищет рынки сбыта. В итоге зарабатывают все.), но здесь есть готовый целостный инфраструктурный объёкт, который отлично может сам зарабатывать деньги, но государство расписывается в неспособности настроить его эффективную работу. Удручает. PS: для тех умников, которые сейчас скажут, что только частный бизнес может быть эффективным рекомендую посмотреть на ГОСУДАРСТВЕННУЮ компанию SOCAR (нефтяная компания, сеть АЗС).
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