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Зовнішні борги: скільки має
виплатити Україна до 2022 року

Зовнішні борги: скільки має виплатити Україна до 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 08:42

Зовнішні борги: скільки має виплатити Україна до 2022 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings.

Дивися повний текст Зовнішні борги: скільки має виплатити Україна до 2022 року.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 08:43

рыночные тарифы на газ были установлены еще при Ющенко. Так что идите в сад.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 08:57

Как можно "установить рыночные тарифы" - если рынка нет?
Будет рынок - будут рыночные тарифы без устанавливания
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 09:03

Как вариант можно ввести налог на переводы заробитчан,
9.3 млрд. долларов если даже взять 10% налог, то почти миллиард долларов в бюджет :idea:
Lion+
 
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