Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings.
Дивися повний текст Зовнішні борги: скільки має виплатити Україна до 2022 року.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 08:42
Зовнішні борги: скільки має виплатити Україна до 2022 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зовнішні борги: скільки має виплатити Україна до 2022 року.
Додано: Суб 28 кві, 2018 08:43
рыночные тарифы на газ были установлены еще при Ющенко. Так что идите в сад.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 28 кві, 2018 08:57
Как можно "установить рыночные тарифы" - если рынка нет?
Будет рынок - будут рыночные тарифы без устанавливания
Всё IMHO
Додано: Суб 28 кві, 2018 09:03
Как вариант можно ввести налог на переводы заробитчан,
9.3 млрд. долларов если даже взять 10% налог, то почти миллиард долларов в бюджет
Додано: Суб 28 кві, 2018 13:22
Кстати, интересная аналогия между совком и одной из самых развитых стран в Европе - Германии. У них тоже бывает ноют чиновники, что денег нет, просят увеличить налоги.. Но элита голосуют, типа - никакого увеличения, уменьшайте свои расходы.
Додано: Суб 28 кві, 2018 14:04
А я предлагаю радикальный вариант-ввести налог на воровство,начиная с первых лиц государства,к тому же воруют у нас в валюте.Какие-нибудь 10% налога решат все проблемы страны.За неуплату-расстрел.
Додано: Суб 28 кві, 2018 14:33
вот как раз совки это и делали
грабили и раскулачивали кулаков, а те кто был против -расстреливали
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