RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підраховано, скільки
принесе Україні передача...

Підраховано, скільки принесе Україні передача...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:26

Підраховано, скільки принесе Україні передача...

Пропонуємо до обговорення:
Аеропорти "Львів" та "Бориспіль" є привабливими об'єктами для міжнародних інвесторів

Дивися повний текст Підраховано, скільки принесе Україні передача "Борисполя" в приватні руки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81666
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:26

Нам уже долго и радостно рассказывали как хотят "безвиз" запустить, радостно сообщали о заключенном договоре с "Ринэйром" в 2017 году. Но исходя из текущих реалий, вспоминается поговорка: "Обещанного - три года ждут..."!
Radon
 
Повідомлень: 908
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні 1, 2
R2 » П'ят 27 кві, 2018 12:42
15 915
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 12:51
p_a_l
В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних...
R2 » П'ят 27 кві, 2018 16:37
8 269
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 12:31
Волгарь
Зовнішні борги: скільки має виплатити Україна до 2022 року
R2 » Суб 28 кві, 2018 08:42
3 133
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 09:03
Lion+
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (98)
28.04.2018 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.