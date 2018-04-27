Аеропорти "Львів" та "Бориспіль" є привабливими об'єктами для міжнародних інвесторів
Дивися повний текст Підраховано, скільки принесе Україні передача "Борисполя" в приватні руки.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 12:26
Підраховано, скільки принесе Україні передача...
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Дивися повний текст Підраховано, скільки принесе Україні передача "Борисполя" в приватні руки.
Додано: Суб 28 кві, 2018 12:26
Нам уже долго и радостно рассказывали как хотят "безвиз" запустить, радостно сообщали о заключенном договоре с "Ринэйром" в 2017 году. Но исходя из текущих реалий, вспоминается поговорка: "Обещанного - три года ждут..."!
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