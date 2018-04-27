RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що і куди експортує
Україна (інфографіка)

Що і куди експортує Україна (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 15:40

Що і куди експортує Україна (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Експорт товарів з України в січні-лютому 2018 збільшився порівняно з аналогічним періодом 2017 року

Дивися повний текст Що і куди експортує Україна (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81667
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 15:40

Экономические достижения будут реальны, если произойдет значительный рост продукции машиностроения. А так хорошо, конечно, но приблизительно как рак на безрыбье.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 832
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 16:03

ЕС пока еще не страна, манипулятивно сравнивать отдельные страны с группой стран. Тем более в мире есть и другие объединения стран, они почему-то в отличие от ЕС, учитываются министерством по отдельности. Раньше засовывали везде непонятное СНГ, сейчас ветер поменялся, надо опять натянуть сову на глобус.
freeze
4
 
Повідомлень: 7618
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2090 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
11
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fadykstas і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зовнішні борги: скільки має виплатити Україна до 2022 року
R2 » Суб 28 кві, 2018 08:42
6 244
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 14:33
Lion+
Україна в сотні разів занизила дані щодо експорту лісу до ЄС
R2 » П'ят 27 кві, 2018 16:49
2 75
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 21:06
rotator
Україна обігнала США в експорті яєць у Європу
R2 » П'ят 27 кві, 2018 07:56
5 178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 20:14
kandrey1v
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.