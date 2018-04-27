Експорт товарів з України в січні-лютому 2018 збільшився порівняно з аналогічним періодом 2017 року
Дивися повний текст Що і куди експортує Україна (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 кві, 2018 15:40
Що і куди експортує Україна (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що і куди експортує Україна (інфографіка).
Додано: Суб 28 кві, 2018 15:40
Экономические достижения будут реальны, если произойдет значительный рост продукции машиностроения. А так хорошо, конечно, но приблизительно как рак на безрыбье.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 28 кві, 2018 16:03
ЕС пока еще не страна, манипулятивно сравнивать отдельные страны с группой стран. Тем более в мире есть и другие объединения стран, они почему-то в отличие от ЕС, учитываются министерством по отдельности. Раньше засовывали везде непонятное СНГ, сейчас ветер поменялся, надо опять натянуть сову на глобус.
реклама
|