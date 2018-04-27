Експорт товарів з України в січні-лютому 2018 збільшився порівняно з аналогічним періодом 2017 року
Дивися повний текст Що і куди експортує Україна (інфографіка).
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Додано: Суб 28 кві, 2018 15:40
Що і куди експортує Україна (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що і куди експортує Україна (інфографіка).
Додано: Суб 28 кві, 2018 15:40
Экономические достижения будут реальны, если произойдет значительный рост продукции машиностроения. А так хорошо, конечно, но приблизительно как рак на безрыбье.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 28 кві, 2018 16:03
ЕС пока еще не страна, манипулятивно сравнивать отдельные страны с группой стран. Тем более в мире есть и другие объединения стран, они почему-то в отличие от ЕС, учитываются министерством по отдельности. Раньше засовывали везде непонятное СНГ, сейчас ветер поменялся, надо опять натянуть сову на глобус.
Додано: Суб 28 кві, 2018 16:50
Re: Що і куди експортує Україна (інфографіка)
Додано: Суб 28 кві, 2018 18:05
Рост экспорта конечно замечательно, если бы не одно но...
...Но рост импорта опережает рост экспорта.
И торговый баланс всё сильнее уходит в минуса.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 28 кві, 2018 18:25
freeze, уточніть, які це ще "обьєдінєнія стран" мають спільні органи влади (аналоги Європарламенту, Єврокомісії, Суду ЄС і т.д.), взаємні відкриті кордони і т.д.? А щодо Росії - у 2013 році Росія займала понад 30% українського експорту, тому нинішні 7,3% - це прекрасний результат. Степан Бандера не побажав би кращого.
Додано: Суб 28 кві, 2018 18:26
Shram, єдиний чинник, який впливає на торговельний баланс - це ріст цін на нафту. Було 40 - стало 70, ось і все пояснення. Завтра знову буде сорок - і ситуація нормалізується автоматично.
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:09
Из ближайших - Беларусь + РФ. Только к чему тут притягивать за уши Суд ЕС ?
Если написано черным по белому - среди стран больше всего в ЕС, и на каком атласе есть такая страна ЕС ?
Тем более в правой колонке - аналогичный бред - некое СНГ сравнивают с Америкой или Европой.
Не сравнивают тёплое с мягким, это любой выпускник университета должен знать.
Экспорт Украины в 2012 году 82 миллиарда долларов, в 2017 году где-то 55 миллиардов долларов. Вам зарплату в процентах выдают, или в деньгах? Радоваться надо, когда зарплата увеличится, а не когда вдвое меньшая зарплата стала в процентах больше чего-то.
Додано: Суб 28 кві, 2018 20:59
Додано: Суб 28 кві, 2018 21:01
Ты сюда только своих нациАнальных героев не приплетай. Бажай де iнде.
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