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Що і куди експортує
Україна (інфографіка)

Що і куди експортує Україна (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:39

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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:45

Страна ЕС - это пример того как легко манипулировать сознанием малообразованных людей. А ведь по мере снижения расходов на образование будет легче впаривать все, что угодно.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:53

Экспорт в Польшу уже догнал экспорт в Россию: за 2 месяца $534.4 млн в Польшу, $541.6 млн в Россию. Разница ерундовая - 7.2 ляма. Судя по динамике роста, по итогам года экспорт в одну только Польшу превысит экспорт в Россию. Уже в прошлом году экспорт в ЕС превысил показатели 2013 года. В этом году рост +36%. Я сомневаюсь, что такой рост сохранится по итогам года, но если даже будет рост +20%, то это круто.
IgorR
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:14

  IgorR написав:то это круто.


Круто будет, когда общий экспорт достигнет уровня 2012 года, а что крутого, когда спустя пять лет достигли уровня Януковича, то есть в 2012 году без всякого крику в ЕС экспортировалось столько же сколько сейчас, при этом компенсация потерянного экспорта на других направлениях пока не происходит, точнее тягостно происходит.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:16

freeze, слава аллаху, що Україна змогла вигнати Януковича, і він не загнав країну до тайожного союзу "Росія плюс Білорусь". А використання спільних даних по ЄС - нормальна практика. Я не пригадую, щоб хтось із зрадофілів з таким же ентузіазмом заявляв, що в України не третє місце в світі з експорту зернових (після США та ЄС), а друге - бо "что ето за страна такая ЄС".
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:19

freeze, а чому пан януковичефіл наводить в якості орієнтира 2012 рік, а не 2013-й? Може, тому, що він хоче когось обдурити - бо не всі знають, що в 2013 році експорт становив $63,3 мільярди доларів? І це був "токсичний" експорт, де більше третини ішло в Росію, і вона могла в будь-який момент шантажувати українську економіку економічною блокадою. А зараз експорт виходить на рівень 2013 року - попри вій
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:19

  Sharpe написав:нормальна практика


Врать - это ненормальная практика.
ЕС - это не страна, как написано в отчете министерства.
Прочитайте по буквам - с т р а н а.
Я понимаю, что пропаганда позволяет иногда закрывать глаза на то, что дословно написано, но врать всё равно плохо.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:20

-- попри війну і економічну блокаду Росії. І це експорт з нормальною структурою, і він не залежить від пострадянських економічних зв'язків.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:21

mr_haos-999, зрадофіли, здається, живуть в іншій реальності і не помічають, що з січня по квітень 2018 року долар подешевшав з 29 гривень до 26 гривень.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:25

  freeze написав:
  IgorR написав:то это круто.


Круто будет, когда общий экспорт достигнет уровня 2012 года, а что крутого, когда спустя пять лет достигли уровня Януковича, то есть в 2012 году без всякого крику в ЕС экспортировалось столько же сколько сейчас, при этом компенсация потерянного экспорта на других направлениях пока не происходит, точнее тягостно происходит.

Уровень 2012, это когда отрицательное сальдо торговли с одним ЕС было 17 ярдов? Спасибо, такое счастье и за бесплатно "нинада". Компенсация торговли происходит, читать цифры научитесь.
IgorR
 
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