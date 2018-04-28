|
|
|
Що і куди експортує Україна (інфографіка)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:29
Sharpe написав:
freeze, а чому пан януковичефіл
Первое правило культурного человека в обсуждении какой-то темы, обсуждать тему дискуссии и никогда не вешать ярлыки на собеседника.
Вот я и на вас не повешу.
А 2012 год патамушта, всегда идет сравнения с максимумами. В 2012 году экспорт был больше, чем в 2013 году. Это понимаете ли научный подход.
Для вас наверное загадка, почему раньше всё время сравнивали с 1913 годом, потому что тогда в империи был пик показателей.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7631
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2090 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:33
IgorR написав:
читать цифры научитесь
Еще один, откуда вы такие беретесь. Папа-мама не учили, что давать дурные советы, особенно когда не просят не надо.
Если бы вы убрали три слова - читать цифры научитесь - у вас вышел бы вполне логичный пост, но бросить в конце какашку в собеседника, смазали свою умную мысль до уровня подворотни.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7631
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2090 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:42
freeze написав: IgorR написав:
читать цифры научитесь
Еще один, откуда вы такие беретесь. Папа-мама не учили, что давать дурные советы, особенно когда не просят не надо.
Если бы вы убрали три слова - читать цифры научитесь - у вас вышел бы вполне логичный пост, но бросить в конце какашку в собеседника, смазали свою умную мысль до уровня подворотни.
Если идетрост +17% в экспорте и вы мне рассказываете про отсутствие каких-либо компенсаций в торговле. То да, вы не дружите с цифрами. Что вас удивляет? Если человек говорит на зеленое - красное, то он дальтоник.
-
IgorR
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 26.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:46
IgorR написав:
Если человек говорит на зеленое - красное, то он дальтоник.
А с какой целью вы каждый раз по завершению поста, даете личностную характеристику собеседнику ? Какой Вуз вы закончили, где обучают хамству?
Только не надо мне про цифры и компенсации - 55 миллиардов это меньше 82 миллиардов, тут не надо стремится доказать обратное.
Возможно я слишком прикалываюсь, поэтому по простому - компенсация произойдет, если 82 миллиарда будет равно 82 миллиардам, и не раньше, это если отбросить пропагандистские мысли, и прочитать в учебнике смысл термина - компенсация.
IgorR написав:
Уровень 2012, это когда отрицательное сальдо торговли с одним ЕС было 17 ярдов? Спасибо, такое счастье и за бесплатно "нинада"
Отрицательное сальдо торговли обсуждается в другой ветке. Если вы внимательно прочтёте название обсуждаемой статьи, то она называется - Что и куда экспортирует Украина. Название очень доступное для понимания и простое, нет ни одного слово про импорт, сальдо, цену на газ, финал Лиги чемпионов.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 29 кві, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7631
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2090 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:05
freeze написав: IgorR написав:
Если человек говорит на зеленое - красное, то он дальтоник.
А с какой целью вы каждый раз по завершению поста, даете личностную характеристику собеседнику ? Какой Вуз вы закончили, где обучают хамству?
Только не надо мне про цифры и компенсации - 55 миллиардов это меньше 82 миллиардов, тут не надо стремится доказать обратное.
Вы не хотите сделать замечание отписавшимся на первой странице своим единомышленникам? По сравнению с ними, я просто сама корректеность. Тогда я, быть может, поверю в вашу искренность по поводу хамства.
По поводу компенсации. +17% или в годовом исчислении около +$8млрд. Это и есть компенсация, очень хорошая компенсация.
-
IgorR
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 26.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:09
freeze написав:
Отрицательное сальдо торговли обсуждается в другой ветке. Если вы внимательно прочтёте название обсуждаемой статьи, то она называется - Что и куда экспортирует Украина.
Так здесь ветка и не про 2012-2013гг. Будьте последовательны и тогда обсуждайте только рост экспорта в ЕС на 35%.))
-
IgorR
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 26.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:13
IgorR написав:
Вы не хотите сделать замечание отписавшимся на первой странице своим единомышленникам?
Если бы я стал делать всем замечания, то я был бы параноиком.
Я делаю замечания, только если глупости обращены непосредственно ко мне. И то не всегда.
IgorR написав:
По сравнению с ними, я просто сама корректеность.
Вы совершаете обычную методологическую ошибку, сравниваете себя не эталоном, а с соседом пьяницей, он же же дебоширит больше меня - какие ко мне могут быть претензии.
IgorR написав:
Это и есть компенсация, очень хорошая компенсация.
Хорошая компенсация - это полная компенсация, остальное надо назвать частичная компенсация.
IgorR написав:
ак здесь ветка и не про 2012-2013гг. Будьте последовательны и тогда обсуждайте только рост экспорта в ЕС на 35%.))
Вы упорно не хотите прочитать название - оно не Экспорт в страны ЕС, а куда и что экспортирует Украина. А 2012 год связан именно с названием статьи.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 29 кві, 2018 11:16, всього редагувалось 1 раз.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7631
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2090 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:15
freeze написав: IgorR написав:
то это круто.
Круто будет, когда общий экспорт достигнет уровня 2012 года, а что крутого, когда спустя пять лет достигли уровня Януковича, то есть в 2012 году без всякого крику в ЕС экспортировалось столько же сколько сейчас, при этом компенсация потерянного экспорта на других направлениях пока не происходит, точнее тягостно происходит.
Интересно ты манипулятор пишешь. В 2012 рашка еще не отобрала у нас кучу территорий, предприятий и населения. Так что своё сравнение засунь себе подальше.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2308
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:17
BIGor написав: freeze написав: IgorR написав:
то это круто.
Круто будет, когда общий экспорт достигнет уровня 2012 года, а что крутого, когда спустя пять лет достигли уровня Януковича, то есть в 2012 году без всякого крику в ЕС экспортировалось столько же сколько сейчас, при этом компенсация потерянного экспорта на других направлениях пока не происходит, точнее тягостно происходит.
Интересно ты манипулятор пишешь. В 2012 рашка еще не отобрала у нас кучу территорий, предприятий и населения. Так что своё сравнение засунь себе подальше.
О опять приперлось)) Где так долго пропадал) Без тебя скучно, что до сих пор не хочешь, чтобы ОРДЛО было украинским ?
Так пацаны, вы извините, не могу больше тратить время на глупые препирательства и оскорбления, жизнь прекрасна, погодка хорошая, семья к морю зовет на променад.
Всем удачи )))
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 29 кві, 2018 11:25, всього редагувалось 1 раз.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7631
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2090 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:25
в статье ещё надо добавить, что за эти 2 месяца Украина выбрала годовые квоты в ЕС...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5134
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|