Що і куди експортує Україна (інфографіка)

Додано: Нед 29 кві, 2018 10:46

IgorR написав: Если человек говорит на зеленое - красное, то он дальтоник. Если человек говорит на зеленое - красное, то он дальтоник.

IgorR написав: Уровень 2012, это когда отрицательное сальдо торговли с одним ЕС было 17 ярдов? Спасибо, такое счастье и за бесплатно "нинада" Уровень 2012, это когда отрицательное сальдо торговли с одним ЕС было 17 ярдов? Спасибо, такое счастье и за бесплатно "нинада"

А с какой целью вы каждый раз по завершению поста, даете личностную характеристику собеседнику ? Какой Вуз вы закончили, где обучают хамству?Только не надо мне про цифры и компенсации - 55 миллиардов это меньше 82 миллиардов, тут не надо стремится доказать обратное.Возможно я слишком прикалываюсь, поэтому по простому - компенсация произойдет, если 82 миллиарда будет равно 82 миллиардам, и не раньше, это если отбросить пропагандистские мысли, и прочитать в учебнике смысл термина - компенсация.Отрицательное сальдо торговли обсуждается в другой ветке. Если вы внимательно прочтёте название обсуждаемой статьи, то она называется - Что и куда экспортирует Украина. Название очень доступное для понимания и простое, нет ни одного слово про импорт, сальдо, цену на газ, финал Лиги чемпионов.