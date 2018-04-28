Що і куди експортує Україна (інфографіка)

Сейчас и вас занесут во враги народа )))
Традиции 1937 года. Все кто не с нами, то против нас.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 11:27
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:48
И за два месяца заработала отрицательный баланс в минус 1,3 млрд баксов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:52
edvardd, дивлячись які квоти. Якісь вибрала, якісь ні, щось взагалі не квотується.
Додано: Нед 29 кві, 2018 12:12
Тогда и не корчите из себя не пойми что, стоя по колено в г-не. Либо терпите, либо досвидос.
Ну и? Частичная компенсация уже произошла, будет и полная компенсация. И что радует, выравнивается торговое сальдо с Европой, хотя нас пугали, что Европа нас задавит своими товарами. Но, например, торговля с Польшей по товарам за первых два месяца положительная, хотя всю жизнь был большой минус. А общая статистика по торговле со странами ЕС за 2 месяца: $3323,8 - экспорт, $3308,1 млн - импорт.То есть, торговое сальдо с ЕС положительное. Я ничего подобного не припомню вообще чтобы было когда-либо.
Здрасте, приехали. Решили поиграть в демагогию? Ну так я вас расстрою, 2012-ый год связан с "экспортом" еще меньше, чем "экспорт" связан с "импортом".
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