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Що і куди експортує
Україна (інфографіка)

Що і куди експортує Україна (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:27

  edvardd написав:в статье ещё надо добавить, что за эти 2 месяца Украина выбрала годовые квоты в ЕС...


Сейчас и вас занесут во враги народа )))
Традиции 1937 года. Все кто не с нами, то против нас.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:48

  edvardd написав:в статье ещё надо добавить, что за эти 2 месяца Украина выбрала годовые квоты в ЕС...


И за два месяца заработала отрицательный баланс в минус 1,3 млрд баксов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:52

edvardd, дивлячись які квоти. Якісь вибрала, якісь ні, щось взагалі не квотується.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 12:12

  freeze написав:Я делаю замечания, только если глупости обращены непосредственно ко мне. И то не всегда. Вы совершаете обычную методологическую ошибку, сравниваете себя не эталоном, а с соседом пьяницей, он же же дебоширит больше меня - какие ко мне могут быть претензии.

Тогда и не корчите из себя не пойми что, стоя по колено в г-не. Либо терпите, либо досвидос.

  freeze написав:Хорошая компенсация - это полная компенсация, остальное надо назвать частичная компенсация.

Ну и? Частичная компенсация уже произошла, будет и полная компенсация. И что радует, выравнивается торговое сальдо с Европой, хотя нас пугали, что Европа нас задавит своими товарами. Но, например, торговля с Польшей по товарам за первых два месяца положительная, хотя всю жизнь был большой минус. А общая статистика по торговле со странами ЕС за 2 месяца: $3323,8 - экспорт, $3308,1 млн - импорт.То есть, торговое сальдо с ЕС положительное. Я ничего подобного не припомню вообще чтобы было когда-либо.

  freeze написав:Вы упорно не хотите прочитать название - оно не Экспорт в страны ЕС, а куда и что экспортирует Украина. А 2012 год связан именно с названием статьи.

Здрасте, приехали. Решили поиграть в демагогию? Ну так я вас расстрою, 2012-ый год связан с "экспортом" еще меньше, чем "экспорт" связан с "импортом".
IgorR
 
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