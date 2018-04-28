Що і куди експортує Україна (інфографіка)

Додано: Нед 29 кві, 2018 13:56

IgorR написав: Тогда и не корчите из себя не пойми что, стоя по колено в г-не. Либо терпите, либо досвидос. Тогда и не корчите из себя не пойми что, стоя по колено в г-не. Либо терпите, либо досвидос.

IgorR написав: Частичная компенсация уже произошла, будет и полная компенсация. Частичная компенсация уже произошла, будет и полная компенсация.

IgorR написав: То есть, торговое сальдо с ЕС положительное. Я ничего подобного не припомню вообще чтобы было когда-либо. То есть, торговое сальдо с ЕС положительное. Я ничего подобного не припомню вообще чтобы было когда-либо.

IgorR написав: Ну так я вас расстрою, 2012-ый год связан с "экспортом" еще меньше, чем "экспорт" связан с "импортом". Ну так я вас расстрою, 2012-ый год связан с "экспортом" еще меньше, чем "экспорт" связан с "импортом".

Смотрю вы горазды давать советы, наверное потомок страны советов.Вот, когда будет полная компенсация, я с вами заочно выпью шампанского. Я тоже хочу полной компенсации. У нас с вами одни цели. Пока говорить Гоп рано, еще не перепрыгнули.Я понимаю, что в 2005 году вы были юны, и не помните, что даже общее сальдо тогда было в пользу Украины. Вот это была победа.Экспорт в 2012 году связан с экспортом, больше чем с импортом. Мне даже сложно расстроиться.ПС А вообще в этот светлый добрый предпраздничный день, у меня пропало желание ругаться в принципе.Примите мои извинения, я был не сдержан. У нас с вами общие цели. Просто тактическое недопонимание подходов к осуществлению целей. Враг будет разбит, победа будет за нами, Янукович умрет от алкоголизма в ближайшие три года, средняя зарплата в Украине достигнет 1000 долларов к 2027 году, мой прогноз.