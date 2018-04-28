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Що і куди експортує
Україна (інфографіка)

Що і куди експортує Україна (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 13:56

  IgorR написав:Тогда и не корчите из себя не пойми что, стоя по колено в г-не. Либо терпите, либо досвидос.


Смотрю вы горазды давать советы, наверное потомок страны советов.

  IgorR написав:Частичная компенсация уже произошла, будет и полная компенсация.

Вот, когда будет полная компенсация, я с вами заочно выпью шампанского. Я тоже хочу полной компенсации. У нас с вами одни цели. Пока говорить Гоп рано, еще не перепрыгнули.

  IgorR написав:То есть, торговое сальдо с ЕС положительное. Я ничего подобного не припомню вообще чтобы было когда-либо.


Я понимаю, что в 2005 году вы были юны, и не помните, что даже общее сальдо тогда было в пользу Украины. Вот это была победа.

  IgorR написав:Ну так я вас расстрою, 2012-ый год связан с "экспортом" еще меньше, чем "экспорт" связан с "импортом".


Экспорт в 2012 году связан с экспортом, больше чем с импортом. Мне даже сложно расстроиться.

ПС А вообще в этот светлый добрый предпраздничный день, у меня пропало желание ругаться в принципе.
Примите мои извинения, я был не сдержан. У нас с вами общие цели. Просто тактическое недопонимание подходов к осуществлению целей. Враг будет разбит, победа будет за нами, Янукович умрет от алкоголизма в ближайшие три года, средняя зарплата в Украине достигнет 1000 долларов к 2027 году, мой прогноз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 15:43

  freeze написав:Это вы это сайт назвали г-ном, я вроде здесь стою?
Смотрю вы горазды давать советы, наверное потомок страны советов.
Давайте в нашем дружеском общении установим такое приятное правило, вы например напишете ==, я буду знать, что вы облили собеседника дерьмецом. И сразу можете приступать непосредственно к своей основной мысли. И время сэкономите. И я не буду отвлекаться на излишние буквы.

Нет, я г-ном называю комментариии пропагандонов на этом форуме. Не вижу смысла разбираться, кто там из вас просто идиот, а кто идиот с претензиями.

  freeze написав:
  IgorR написав:Частичная компенсация уже произошла, будет и полная компенсация.

Вот смотрю, уже обучаетесь быстро, молодец, вот, когда будет полная компенсация, я с вами заочно выпью шампанского. Я тоже хочу полной компенсации.

А я смотрю, что у вас проблемы просто с прочтением текста, потому что я с самого начала говорил, что "компенсация торговли происходит", а не уже произошла. Шампанского вы не выпьете, вы скорее им подавитесь от злобы.

  freeze написав:
  IgorR написав:То есть, торговое сальдо с ЕС положительное. Я ничего подобного не припомню вообще чтобы было когда-либо.

Я понимаю, что в 2005 году вы были юны, и не помните, что даже общее сальдо тогда было в пользу Украины. Вот это была победа.

В 2005 году торговое сальдо с ЕС было отрицательным. А я говорил именно о торговле с ЕС, поэтому прекращай эту дешевую клоунаду.
"У 2005 році у зовнішній торгівлі товарами між Україною і країнами-членами ЄС спостерігалися протилежні тенденції: зменшення обсягів експорту товарів супроводжувалося суттєвим зростанням їх імпорту. Одночасно відбувалося зростання обсягів зовнішньоторговельних послуг та прямих іноземних інвестицій між ними. Експорт товарів до країн ЄС склав 9209,2 млн.дол., імпорт – 11873,9 млн.дол."

  freeze написав:
  IgorR написав:Ну так я вас расстрою, 2012-ый год связан с "экспортом" еще меньше, чем "экспорт" связан с "импортом".


Экспорт в 2012 году связан с экспортом, больше чем с импортом. Мне даже сложно расстроиться. Я так понимаю, что в общении с вами естественные умственные сокращения не проходят.

"Экспорт в 2012 году связан с экспортом, больше чем с импортом" - кто на ком стоял? Вы хотите, чтобы я от смеха умер?
"Естественные умственные сокращения" - хорошее выражение, характеризующее всю вашу пустую писанину на этом форуме.
IgorR
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 15:45

IgorR

Вы меня опередили, я сократил все свои несдержанности.

Можете поставить меня в игнор, я буду вам очень благодарен. И не буду вам докучать.
freeze
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