Що і куди експортує Україна (інфографіка)

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IgorR написав:Тогда и не корчите из себя не пойми что, стоя по колено в г-не. Либо терпите, либо досвидос.
Смотрю вы горазды давать советы, наверное потомок страны советов.
IgorR написав:Частичная компенсация уже произошла, будет и полная компенсация.
Вот, когда будет полная компенсация, я с вами заочно выпью шампанского. Я тоже хочу полной компенсации. У нас с вами одни цели. Пока говорить Гоп рано, еще не перепрыгнули.
IgorR написав:То есть, торговое сальдо с ЕС положительное. Я ничего подобного не припомню вообще чтобы было когда-либо.
Я понимаю, что в 2005 году вы были юны, и не помните, что даже общее сальдо тогда было в пользу Украины. Вот это была победа.
IgorR написав:Ну так я вас расстрою, 2012-ый год связан с "экспортом" еще меньше, чем "экспорт" связан с "импортом".
Экспорт в 2012 году связан с экспортом, больше чем с импортом. Мне даже сложно расстроиться.
ПС А вообще в этот светлый добрый предпраздничный день, у меня пропало желание ругаться в принципе. Примите мои извинения, я был не сдержан. У нас с вами общие цели. Просто тактическое недопонимание подходов к осуществлению целей. Враг будет разбит, победа будет за нами, Янукович умрет от алкоголизма в ближайшие три года, средняя зарплата в Украине достигнет 1000 долларов к 2027 году, мой прогноз.
freeze написав:Это вы это сайт назвали г-ном, я вроде здесь стою? Смотрю вы горазды давать советы, наверное потомок страны советов. Давайте в нашем дружеском общении установим такое приятное правило, вы например напишете ==, я буду знать, что вы облили собеседника дерьмецом. И сразу можете приступать непосредственно к своей основной мысли. И время сэкономите. И я не буду отвлекаться на излишние буквы.
Нет, я г-ном называю комментариии пропагандонов на этом форуме. Не вижу смысла разбираться, кто там из вас просто идиот, а кто идиот с претензиями.
freeze написав:
IgorR написав:Частичная компенсация уже произошла, будет и полная компенсация.
Вот смотрю, уже обучаетесь быстро, молодец, вот, когда будет полная компенсация, я с вами заочно выпью шампанского. Я тоже хочу полной компенсации.
А я смотрю, что у вас проблемы просто с прочтением текста, потому что я с самого начала говорил, что "компенсация торговли происходит", а не уже произошла. Шампанского вы не выпьете, вы скорее им подавитесь от злобы.
freeze написав:
IgorR написав:То есть, торговое сальдо с ЕС положительное. Я ничего подобного не припомню вообще чтобы было когда-либо.
Я понимаю, что в 2005 году вы были юны, и не помните, что даже общее сальдо тогда было в пользу Украины. Вот это была победа.
В 2005 году торговое сальдо с ЕС было отрицательным. А я говорил именно о торговле с ЕС, поэтому прекращай эту дешевую клоунаду. "У 2005 році у зовнішній торгівлі товарами між Україною і країнами-членами ЄС спостерігалися протилежні тенденції: зменшення обсягів експорту товарів супроводжувалося суттєвим зростанням їх імпорту. Одночасно відбувалося зростання обсягів зовнішньоторговельних послуг та прямих іноземних інвестицій між ними. Експорт товарів до країн ЄС склав 9209,2 млн.дол., імпорт – 11873,9 млн.дол."
freeze написав:
IgorR написав:Ну так я вас расстрою, 2012-ый год связан с "экспортом" еще меньше, чем "экспорт" связан с "импортом".
Экспорт в 2012 году связан с экспортом, больше чем с импортом. Мне даже сложно расстроиться. Я так понимаю, что в общении с вами естественные умственные сокращения не проходят.
"Экспорт в 2012 году связан с экспортом, больше чем с импортом" - кто на ком стоял? Вы хотите, чтобы я от смеха умер? "Естественные умственные сокращения" - хорошее выражение, характеризующее всю вашу пустую писанину на этом форуме.
edvardd написав:в статье ещё надо добавить, что за эти 2 месяца Украина выбрала годовые квоты в ЕС...
Не годовые, а квартальные или полугодовые. Не допускается использование квот во втором квартале сразу за весь год. И было бы ненормальным, если бы не выбирались в первые недели квоты ЄС, и шла сначала торговля с Азией, а потом с Европой. Более того, даже в стандартном режиме, за рамками безпошлинных квот, украинским компаниям выгоднее продавать с пошлинами в ЄС, сверх вкот, чем в Азию, что и делается. Этот портал - логово зрадофилитиков. Надоели совки своим нытьем.
Круто будет, когда общий экспорт достигнет уровня 2012 года, а что крутого, когда спустя пять лет достигли уровня Януковича, то есть в 2012 году без всякого крику в ЕС экспортировалось столько же сколько сейчас, при этом компенсация потерянного экспорта на других направлениях пока не происходит, точнее тягостно происходит.
"Уровень януковича" - шта? У януковича есть один уровень - трибунал. Шайка дважды несудимого, прячась на расии, по всему миру пытается спрятать украденные в Украине деньги, а тут оказывается собирались ценители этого уровня. Может стоит на фронте послужить, чтобы не нести тебе такую ахинею?!
locustsucol написав:Может стоит на фронте послужить, чтобы не нести тебе такую ахинею?!
Давай, дорогой, уж сам послужи, а то писателей развелось, я и так слишком много лет армии отдал, да и староват уже, молодым у нас везде дорога. В военкомат недавно заходил к военкому, так там две стены фото с такими молодыми уклонистами завешаны. Я вот сына на следующий год отправлю в армию, косить не будет, пусть жизни учится.
А Януковича уже судят, если не в курсе, посмотрим, что-то дело затягивается. Я за смертный приговор негодяю.