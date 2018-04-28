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Що і куди експортує Україна (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 13:10
edvardd написав:
в статье ещё надо добавить, что за эти 2 месяца Украина выбрала годовые квоты в ЕС...
Не годовые, а квартальные или полугодовые. Не допускается использование квот во втором квартале сразу за весь год. И было бы ненормальным, если бы не выбирались в первые недели квоты ЄС, и шла сначала торговля с Азией, а потом с Европой. Более того, даже в стандартном режиме, за рамками безпошлинных квот, украинским компаниям выгоднее продавать с пошлинами в ЄС, сверх вкот, чем в Азию, что и делается.
Этот портал - логово зрадофилитиков. Надоели совки своим нытьем.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 13:12
freeze написав: IgorR написав:
то это круто.
Круто будет, когда общий экспорт достигнет уровня 2012 года, а что крутого, когда спустя пять лет достигли уровня Януковича, то есть в 2012 году без всякого крику в ЕС экспортировалось столько же сколько сейчас, при этом компенсация потерянного экспорта на других направлениях пока не происходит, точнее тягостно происходит.
"Уровень януковича" - шта? У януковича есть один уровень - трибунал. Шайка дважды несудимого, прячась на расии, по всему миру пытается спрятать украденные в Украине деньги, а тут оказывается собирались ценители этого уровня. Может стоит на фронте послужить, чтобы не нести тебе такую ахинею?!
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:58
locustsucol написав:
Этот портал - логово зрадофилитиков. Надоели совки своим нытьем.
Работа у них такая. Тяжелая, выматывающая... надо во всем искать негатив - это еще и на мозги влияет.
Я б пожалел... но не буду.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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