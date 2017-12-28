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BlackBerry подала
в суд на Snapchat

BlackBerry подала в суд на Snapchat
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 20:02

BlackBerry подала в суд на Snapchat

Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про конкретні функціональні особливості системи обміну миттєвими повідомленнями, реалізовані в Instagram і WhatsApp.

Дивися повний текст BlackBerry подала в суд на Snapchat.
R2
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