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П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 кві, 2018 06:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
Дивися повний текст П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020 року - S&P
.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 06:25
а будет ли он воообще???)))
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