Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
Дивися повний текст П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020 року - S&P.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 06:25
П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020 року - S&P.
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:24
svetoch-10, зараз це не принципово. Україна нормально обходиться без позик МВФ вже рік.
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:34
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