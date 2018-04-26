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П'ятий транш МФВ може стати
останнім для України до 2020...

П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 06:25

П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Дивися повний текст П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020 року - S&P.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 06:25

а будет ли он воообще???)))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:24

svetoch-10, зараз це не принципово. Україна нормально обходиться без позик МВФ вже рік.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:34

  Sharpe написав:svetoch-10, зараз це не принципово. Україна нормально обходиться без позик МВФ вже рік.

Задача - дотянуть до выборов
antey1969
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