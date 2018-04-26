Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
Дивися повний текст П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020 року - S&P.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 06:25
П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020 року - S&P.
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:24
svetoch-10, зараз це не принципово. Україна нормально обходиться без позик МВФ вже рік.
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:34
Додано: Нед 29 кві, 2018 19:41
Я бы вообще не давал. Просто рассказал бы братве у кого сколько в слепых и видимых трастах лежит. Пора уже оттуда маненько на родину возвращать.
Додано: Нед 29 кві, 2018 20:15
Додано: Нед 29 кві, 2018 20:19
капец петруччо... в переводе на русский язык... "если ты идёшь в президенты то бабла не дадим"
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