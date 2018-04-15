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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:33

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Work.ua.

Дивися повний текст Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:33

С чего хоть вывод, что "не все так плохо"?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:01

  Moimir написав:С чего хоть вывод, что "не все так плохо"?


Ну вот же пишут:
Помимо этого следует отметить, что практически все опрошенные граждане оказались недовольны своим месячным доходом.

Для поляков это весьма неплохо, может еще для кого.
Тут обычно глубинные философские заголовки идут, надо прочитать несколько раз заголовок, несколько раз саму статью, а потом крепко задумавшись надо попытаться осознать их истинную причинно-следственную связь. )))
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:13

Moimir, насправді все взагалі не погано. Бо якщо врахувати три фактори, які Україна отримала в 2014 році (російська агресія, російська економічна війна, наслідки від правління режиму Януковича) у нас зараз мав бути воєнний стан і продовольство по картках. В реальності ж перед святами на паркінг до супермаркета неможливо заїхати - стільки там машин, на яких "зубожіле" населення приїхало купувати продукти для пікніків.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:18

Зарплата у кума в Польше около 50000 грн на наши. Это он на руководящей должности типа прораба.
А статья ни о чем. Какой город непонятно, кто работает на дядю тоже непонятно. Кто частный предприниматель, тоже ноль на массу.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:41

  Sharpe написав:В реальності ж перед святами на паркінг до супермаркета неможливо заїхати - стільки там машин, на яких "зубожіле" населення приїхало купувати продукти для пікніків.


Какие-то слабые сравнения, у меня в доме в паркинге я насчитал более 30 Порше Кайенов, почему-то украинское население любит именно Порше Кайены.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:04

Sharpe Стесняюсь спросить - а если б ваши окна выходили на кладбище, вы бы утверждали, что живых людей нет?
Востаннє редагувалось Moimir в Нед 29 кві, 2018 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:20

После прочтения статьи, в голове звучит: "Все хорошо, прекрасная маркиза..." и дальше по тексту, со всеми выходящими.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:22

freeze, бачите, а в зубожілій країні ви не нарахували у себе на паркінгу і трьох "запорожців".
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:27

Moimir, якби на кладовище заносили б стільки ж людей, скільки їх регулярно штурмує супермаркети, це дійсно було б доказом зубожіння і катастрофи. Насправді ж ми бачимо іншу картину - зубожіле (насправді ні) населення якраз у ці дні масово заправляє свої машини, масово забиває багажники продуктами і масово вирушає святкувати чотири вихідні дні в села чи на природу. В зубожілих країнах така поведінка населення неможлива за визначенням.
Sharpe
 
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