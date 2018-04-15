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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:30

PSL, вибачте, #зраду сьогодні не завезли. Зрадофіли роз'їхалися по пікніках, на які вони витратять одну-дві тисячі гривень як мінімум. Якби у зрадофілів дійсно була та мінімальна зарплатня, про яку вони люблять говорити, після таких святкувань їм довелося б помирати з голоду або йти жебракувати.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:39

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

  Sharpe написав:скільки їх регулярно штурмує супермаркети,
Не в количестве показатель.
Поинтересуйтесь, какой средний чек на сейчас и, скажем, года 2 назад.
В одной крупной сети супермаркетов Киева, средний чек на новогодние праздники уменьшился более чем в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Это без учета роста цены на продукты.
Хотя, можно и по Каенам на чьей-то парковке считать - так ситуация выглядит более радужно.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:42

  Sharpe написав:Насправді ж ми бачимо іншу картину - зубожіле (насправді ні) населення якраз у ці дні масово заправляє свої машини, масово забиває багажники продуктами і масово вирушає святкувати чотири вихідні дні в села чи на природу.


У меня такое чувство, что боты одной направленности скоро после выборов останутся без работы, население судя по опросам само собирается сделать репрезентативные выводы.
Слово Боты - это не к вам, я вижу вы просто используете неверные методики для выводов, это просто искреннее заблуждение.
Бот - это Тарас Черновил, утверждающий, что население Оболони резко увеличило употребление черной икры. Или Тарас Березовец, получавший деньги по амбарной книги партии регионов, а сейчас лихо развернувшись, тоже рассказывающий про толпы скупающихся в супермаркетах.
freeze
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11
1
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:47

PSL, показники саме в кількості. В кількості людей в магазинах, в кількості машин на паркінгах і дорогах, в шопінг-психозі, який ми бачимо перед кожними святами, в чергах до вуличних кавових точок і т.д. і т.п. А середній чек якраз не показник - бо цілком може бути, що п'ять років тому сто покупців робили середній чек в 10 доларів (умовно), а зараз тисяча покупців робить середній чек у 5 доларів.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:50

freeze, якщо судити із соціологічних досліджень часів Януковича, він досі був би президентом. І Тарас Чорновіл правий - якщо в АТБ на Житомирській трасі (пролетарський магазин) 28 квітня нема жодної баночки червоної ікри - бо всю розкупили - то це аж ніяк не зубожіння. А методику для висновків я використовую правильну, більше того, ця методика є очевидною і неспростовною. Черговий доказ її правоти ми побачимо у вівторок ввечері - коли десятки тисяч автомобілів нібито зубожілого населення заблокують всі дороги на шляху до Києва.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:55

  freeze написав:
  Sharpe написав:В реальності ж перед святами на паркінг до супермаркета неможливо заїхати - стільки там машин, на яких "зубожіле" населення приїхало купувати продукти для пікніків.


Какие-то слабые сравнения, у меня в доме в паркинге я насчитал более 30 Порше Кайенов, почему-то украинское население любит именно Порше Кайены.


А у нас вот ни одного. Мы окраина Киева. Стоят древние иномарки на еврономерах, Таврия, Лачети и прочая скука. И для местних пикник это черниговское с семками. В АТБ продавцы зевают от бабок с акционным буряком и цыбулей. Нам до Мегамаркетов и Новусов ещё доехать за деньги нужно...
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 12:21

  Sharpe написав:Moimir, якби на кладовище заносили б стільки ж людей, скільки їх регулярно штурмує супермаркети, це дійсно було б доказом зубожіння і катастрофи. Насправді ж ми бачимо іншу картину - зубожіле (насправді ні) населення якраз у ці дні масово заправляє свої машини, масово забиває багажники продуктами і масово вирушає святкувати чотири вихідні дні в села чи на природу. В зубожілих країнах така поведінка населення неможлива за визначенням.

Да смертность в Украине существенно превышает рождаемость..так что все именно так как вы описали и происходит. Если бы народ штурмовал авиакассы, планируя провести 4 дня в Париже и т.п (а именно так поступают в не зубожiлих краiнах), и массово ждал решения кредитного комитета банка для приобретении чего-либо, расширения чего-либо я бы вас послушал)). Почему люди едят объяснять вам не надо?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 12:23

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

  Sharpe написав:А середній чек якраз не показник - бо цілком може бути, що п'ять років тому сто покупців робили середній чек в 10 доларів (умовно), а зараз тисяча покупців робить середній чек у 5 доларів.
На сколько я понял, к коммерческой деятельности и экономике вы отношения не имеете?
Иначе, не писали такое.
Дальнейший спор на эту тему теряет смысл.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 12:29

Многие комментаторы этой новости не заметили одну существенную деталь.
Это не статистика.
Это опрос.
Причем на сайте ворк уа.
Фактически - малорепрезентативная выборка.
Соответственно и результаты нужно хорошенько "редактировать" и понимать что эти цифры с реальностью если и совместимы, то среди весьма некоторой группы населения.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 12:56

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

  PSL написав:Не в количестве показатель.
Поинтересуйтесь, какой средний чек на сейчас и, скажем, года 2 назад.
В одной крупной сети супермаркетов Киева, средний чек на новогодние праздники уменьшился более чем в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Это без учета роста цены на продукты.
Хотя, можно и по Каенам на чьей-то парковке считать - так ситуация выглядит более радужно.


Цікавлюсь: то які розміри середнього чека? Бо заява голослівна ні посилань, ні конкретики. Хтось, десь... і глобальні висновки.

  freeze написав:У меня такое чувство, что боты одной направленности скоро после выборов останутся без работы, население судя по опросам само собирается сделать репрезентативные выводы.


Населення зробить висновки, а через короткий час почне клясти "нову" владу. Кравчук термін сам не добув, Ющенко закінчив з 5%, Кучма теж ледве тримався, Янукович вимушений втікати. Четвертий рік президентства доцільно робити останнім і перевибори для розрядки, а може і третій.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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