Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

Додано: Нед 29 кві, 2018 12:29

Многие комментаторы этой новости не заметили одну существенную деталь.

Это не статистика.

Это опрос.

Причем на сайте ворк уа.

Фактически - малорепрезентативная выборка.

Соответственно и результаты нужно хорошенько "редактировать" и понимать что эти цифры с реальностью если и совместимы, то среди весьма некоторой группы населения.