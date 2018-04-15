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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 13:19

  Ой+ написав:Цікавлюсь: то які розміри середнього чека? Бо заява голослівна ні посилань, ні конкретики. Хтось, десь... і глобальні висновки.
Встретил бывшую сотрудницу, которая работает в коммерческом отделе сети. На вопрос: "как бизнес?", я получил такой ответ, что средний чек упал более, чем в 2 раза, при условии, что кол-во покупателей практически не изменилось(в пределах стат.погрешности). Дальнейшие вопросы были излишни, т.к. сам работал в такой структуре и понимаю, что это значит.

P.S. И, да: на истину в последней инстанции я не претендую. Вполне возможно, что в других городах/районах/магазинах пенсионеры раскупают всю красную икру - буду только рад.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 13:27

  PSL написав:Встретил бывшую сотрудницу, которая работает в коммерческом отделе сети. На вопрос: "как бизнес?", я получил такой ответ, что средний чек упал более, чем в 2 раза, при условии, что кол-во покупателей практически не изменилось(в пределах стат.погрешности). Дальнейшие вопросы были излишни, т.к. сам работал в такой структуре и понимаю, что это значит.

P.S. И, да: на истину в последней инстанции я не претендую. Вполне возможно, что в других городах/районах/магазинах пенсионеры раскупают всю красную икру - буду только рад.

Как может упасть чек, если цены выросли на 30-50% за эти 2 года? Т.е. люди стали в 2-3 раза меньше есть?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 13:32

Не все так погано: скільки заробляють українци

Та совсем охре-ли,пора пайку урезать 8)
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 13:37

  Gastarbaiter написав:Как может упасть чек, если цены выросли на 30-50% за эти 2 года? Т.е. люди стали в 2-3 раза меньше есть?


Например, раньше ели больше мяса и рыбы, сейчас больше перешли на крупы и макароны.
Как вы думаете, если вы купите вместо кило мяса кило перловки можно ли это назвать стали меньше есть?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 13:39

  Gastarbaiter написав:Как может упасть чек, если цены выросли на 30-50% за эти 2 года? Т.е. люди стали в 2-3 раза меньше есть?


Я когда-то укладывался в супермаркете в 300 грн, сейчас укладываюсь в 200 грн.
А мой вес не падает. :P
Элитных сортов кушать меньше и всё получится.
Bayern
 
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