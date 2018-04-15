Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Ой+ написав:Цікавлюсь: то які розміри середнього чека? Бо заява голослівна ні посилань, ні конкретики. Хтось, десь... і глобальні висновки.
Встретил бывшую сотрудницу, которая работает в коммерческом отделе сети. На вопрос: "как бизнес?", я получил такой ответ, что средний чек упал более, чем в 2 раза, при условии, что кол-во покупателей практически не изменилось(в пределах стат.погрешности). Дальнейшие вопросы были излишни, т.к. сам работал в такой структуре и понимаю, что это значит.
P.S. И, да: на истину в последней инстанции я не претендую. Вполне возможно, что в других городах/районах/магазинах пенсионеры раскупают всю красную икру - буду только рад.
PSL написав:Встретил бывшую сотрудницу, которая работает в коммерческом отделе сети. На вопрос: "как бизнес?", я получил такой ответ, что средний чек упал более, чем в 2 раза, при условии, что кол-во покупателей практически не изменилось(в пределах стат.погрешности). Дальнейшие вопросы были излишни, т.к. сам работал в такой структуре и понимаю, что это значит.
P.S. И, да: на истину в последней инстанции я не претендую. Вполне возможно, что в других городах/районах/магазинах пенсионеры раскупают всю красную икру - буду только рад.
Как может упасть чек, если цены выросли на 30-50% за эти 2 года? Т.е. люди стали в 2-3 раза меньше есть?