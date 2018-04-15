Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Ой+ написав:Цікавлюсь: то які розміри середнього чека? Бо заява голослівна ні посилань, ні конкретики. Хтось, десь... і глобальні висновки.
Встретил бывшую сотрудницу, которая работает в коммерческом отделе сети. На вопрос: "как бизнес?", я получил такой ответ, что средний чек упал более, чем в 2 раза, при условии, что кол-во покупателей практически не изменилось(в пределах стат.погрешности). Дальнейшие вопросы были излишни, т.к. сам работал в такой структуре и понимаю, что это значит.
P.S. И, да: на истину в последней инстанции я не претендую. Вполне возможно, что в других городах/районах/магазинах пенсионеры раскупают всю красную икру - буду только рад.
PSL написав:Встретил бывшую сотрудницу, которая работает в коммерческом отделе сети. На вопрос: "как бизнес?", я получил такой ответ, что средний чек упал более, чем в 2 раза, при условии, что кол-во покупателей практически не изменилось(в пределах стат.погрешности). Дальнейшие вопросы были излишни, т.к. сам работал в такой структуре и понимаю, что это значит.
P.S. И, да: на истину в последней инстанции я не претендую. Вполне возможно, что в других городах/районах/магазинах пенсионеры раскупают всю красную икру - буду только рад.
Как может упасть чек, если цены выросли на 30-50% за эти 2 года? Т.е. люди стали в 2-3 раза меньше есть?
PSL написав:В одной крупной сети супермаркетов Киева, средний чек на новогодние праздники уменьшился более чем в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Это без учета роста цены на продукты.
Скоріш за все це проблеми цієї конкретної мережі або маніпуляція. Усі ми ходимо в супермаркети і бачимо скільки там людей і скільки вони закупляють. Я особисто бачу тільки збільшення кількості покупців і бачу відкриття все нових магазинів/супермаркетів. Для мене також дивно, що стільки людей лайкають оригінальний пост. Ці всі люди реально вірять що чек зменшився в ДВА рази? Чи вони на автоматі лайкають весь негатив... хз...
Gastarbaiter написав:Как может упасть чек, если цены выросли на 30-50% за эти 2 года? Т.е. люди стали в 2-3 раза меньше есть?
Выборка была за периоды предновогодних продаж прошлого нового года и этого. Одни перешли на более дешевые продукты, другие... не знаю, видимо, меньше есть стали, как советовал министр соц.политики г-н Рева.
Bayern написав:Я когда-то укладывался в супермаркете в 300 грн, сейчас укладываюсь в 200 грн. А мой вес не падает. Элитных сортов кушать меньше и всё получится.
Я понимаю, что не у всех, но у большинства людей доходы все-таки выросли. Мой средний чек с закупками на неделю вырос с 500 до 800-900 грн. А насчет "элитных" сортов, так я вам вот что скажу: если 2-3 года назад разница в цене между украинскими товарами средней группы и европейскими (условно "элитными") была, допустим, в 3 раза, то сейчас это соотношение намного меньше. И если раньше жаба давила их покупать, то теперь с ней стало гораздо проще договориться.