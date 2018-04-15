Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
19yuriy91 написав:по его словам, люди стали предпочитать покупать мясо на рынке магазину.
Может из-за того, что на рынке дешевле? Пример с конкретными цифрами: куриная грудинка в АТБ в районе 100 грн., вчера на рынке покупал за 82 грн/кг.
да. имелась ввиду, в основном свинина, мясо и сало. на рынке оно дешевле да и лучше магазного. да и телятину(именно телятину) неделю назад в обл. видел по 150гр вырезку. а в Киеве, да и в других городах, удобно пользоваться https://gotoshop.net.ua/kiev/ особенно, когда рядом есть выбор супермаркетов.
Загалом стаття також відверта маніпуляція. Вона починається абзацом:
В середньому українці щомісяця заробляють від 6 до 7 тисяч гривень. Про це повідомляє Work.ua.
1. Заходимо на сайт work.ua: https://www.work.ua/ua/stat/ Середня зарплата вакансій - 9512 грн.! 2. По інфографіці: Можна елементарно обчислити медіальну зарплату по цій інфографіці. Вона складає приблизно - 8200 грн.! 3. По інфографіці можна приблизно обчислити і середню зарплату. Вона складає - 10000 грн. Це якщо припускати що люди овер 15К заробляють в середньому 20К. Але думаю ця категорія в середньому заробляє більше. Якщо вони заробляють 30К. То середня по інфографіці виходить 11500грн.! Мої слова можна елементарно перевірити хто знає математику на рівні 5 класу. Дальше - це було опитування. А люди у нас схильні применшувати свої заробітки. Зокрема у мене є сумніви щодо майже 9%, які отримують менше 3К, хоча вже майже півтора року мінімалка складає 3200 грн. Але в першому абзаці сказано 6-7К. Людина зразу сприймає цю інфу і інфографіка тільки підтверджує цю інформацію . Ніхто ж не бере калькулятор і не перевіряє цифри. А зрадофіли співають, що одна бабка сказала що чек в 2 рази впав. Так-так впав в два рази, підтверджую!
Gastarbaiter написав:Я понимаю, что не у всех, но у большинства людей доходы все-таки выросли.
За три роки середні зарплати виросли приблизно у 2 рази. Пенсії ні, можливо навіть реальна купівельна спроможність пенсіонерів чи студентів упала. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... erage/2015 Виросли і ціни, але по крайній мірі гірше не стало. Щодо виручки, то у мій райцентр за півроку зайшли три нових мережі супермаркетів, а одна із старіших мереж закрила один із своїх супермаркетів. Ясно що іде певний перерозподіл, але в цілому загальні обсяги продаж зростають.
Ну, это объяснимо, уборщиц вряд ли ищут через интернет. А по средней зарплате тут до нас все посчитали специалисты из госстата - средняя зарплата за февраль - 7828 грн.
andrijk777 написав:А люди у нас схильні применшувати свої заробітки. Зокрема у мене є сумніви щодо майже 9%, які отримують менше 3К, хоча вже майже півтора року мінімалка складає 3200 грн.
Есть достаточно большое количество низко квалифицированных вакансий, в том числе не на полный рабочий день - охранники, консьержи, уборщицы. Хотя традиция преуменьшать у нас есть, впрочем как и преувеличивать.
andrijk777 написав:А зрадофіли співають, що одна бабка сказала що чек в 2 рази впав. Так-так впав в два рази, підтверджую!
У меня точно чек магазинный упал, на Привозе всё можно найти дешевле и свежее, главное места знать. Плюс постоянным клиентам завсегда скидка. А если можно заплатить меньше, зачем переплачивать Ахметову, Косюку или Костельману))
Sharpe написав:PSL, вибачте, #зраду сьогодні не завезли. Зрадофіли роз'їхалися по пікніках, на які вони витратять одну-дві тисячі гривень як мінімум. Якби у зрадофілів дійсно була та мінімальна зарплатня, про яку вони люблять говорити, після таких святкувань їм довелося б помирати з голоду або йти жебракувати.
А порохоботы даже и в выходные народ лапшой окучивают. Работа у них такая
Gastarbaiter написав:Как может упасть чек, если цены выросли на 30-50% за эти 2 года? Т.е. люди стали в 2-3 раза меньше есть?
До петиной революции я покупал креветки раз в неделю. Сейчас покупаю очень редко, где то раз в полгода. И не то что денег нет. Просто выбрасывать пару сот на семечки это как бы не камильфо на сегодняшний день. Сегодня даже таранка в такой цене что ее только нюхать. Люди начали есть дешевое говно, потому что дорогое говно сегодня очень дорого.
andrijk777 написав:Я особисто бачу тільки збільшення кількості покупців і бачу відкриття все нових магазинів/супермаркетів.
Таких как АТБ и Дешевленет?
АТБ у нас открыли аж 4 штуки, но продукты и ассортимент там и правда г... И не скажу, что народ в них повалил. А перед зарплатой дня 3-4 так в них шаром покати, людей совсем нет, а это о чем то говорит.
Спасибо за ссылку. Теперь если квартирант спросит почему аренда такая дорогая, я с чистой совестью могу ответить что и зарплата тоже нынче не маленькая. Грузчики с зарплатой по 10000грн требуются. Это что они там такое грузят?