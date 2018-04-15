RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:13

  PSL написав:
  19yuriy91 написав:по его словам, люди стали предпочитать покупать мясо на рынке магазину.
Может из-за того, что на рынке дешевле?
Пример с конкретными цифрами: куриная грудинка в АТБ в районе 100 грн., вчера на рынке покупал за 82 грн/кг.

да. имелась ввиду, в основном свинина, мясо и сало. на рынке оно дешевле да и лучше магазного.
да и телятину(именно телятину) неделю назад в обл. видел по 150гр вырезку.
а в Киеве, да и в других городах, удобно пользоваться
https://gotoshop.net.ua/kiev/
особенно, когда рядом есть выбор супермаркетов.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 15.09.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:18

Загалом стаття також відверта маніпуляція.
Вона починається абзацом:
В середньому українці щомісяця заробляють від 6 до 7 тисяч гривень. Про це повідомляє Work.ua.

1. Заходимо на сайт work.ua:
https://www.work.ua/ua/stat/
Середня зарплата вакансій - 9512 грн.!
2. По інфографіці:
Можна елементарно обчислити медіальну зарплату по цій інфографіці.
Вона складає приблизно - 8200 грн.!
3. По інфографіці можна приблизно обчислити і середню зарплату.
Вона складає - 10000 грн. Це якщо припускати що люди овер 15К заробляють в середньому 20К. Але думаю ця категорія в середньому заробляє більше. Якщо вони заробляють 30К. То середня по інфографіці виходить 11500грн.!
Мої слова можна елементарно перевірити хто знає математику на рівні 5 класу.
Дальше - це було опитування. А люди у нас схильні применшувати свої заробітки. Зокрема у мене є сумніви щодо майже 9%, які отримують менше 3К, хоча вже майже півтора року мінімалка складає 3200 грн.
Але в першому абзаці сказано 6-7К. Людина зразу сприймає цю інфу і інфографіка тільки підтверджує цю інформацію :D :D . Ніхто ж не бере калькулятор і не перевіряє цифри.
А зрадофіли співають, що одна бабка сказала що чек в 2 рази впав. Так-так впав в два рази, підтверджую!
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 11.11.14
Подякував: 104 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:25

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

  Gastarbaiter написав:Я понимаю, что не у всех, но у большинства людей доходы все-таки выросли.


За три роки середні зарплати виросли приблизно у 2 рази. Пенсії ні, можливо навіть реальна купівельна спроможність пенсіонерів чи студентів упала. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... erage/2015
Виросли і ціни, але по крайній мірі гірше не стало. Щодо виручки, то у мій райцентр за півроку зайшли три нових мережі супермаркетів, а одна із старіших мереж закрила один із своїх супермаркетів. Ясно що іде певний перерозподіл, але в цілому загальні обсяги продаж зростають.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 19.04.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:33

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

Что скромничать, лучше написать - все просто чудесно!
Знаю многих по нашему региону, кто зарабатывает по 4500 и счастлив, что у других и того меньше.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 29 кві, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6027
З нами з: 03.11.08
Подякував: 335 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:36

  andrijk777 написав:Середня зарплата вакансій - 9512 грн.!


Ну, это объяснимо, уборщиц вряд ли ищут через интернет.
А по средней зарплате тут до нас все посчитали специалисты из госстата - средняя зарплата за февраль - 7828 грн.

  andrijk777 написав:А люди у нас схильні применшувати свої заробітки. Зокрема у мене є сумніви щодо майже 9%, які отримують менше 3К, хоча вже майже півтора року мінімалка складає 3200 грн.

Есть достаточно большое количество низко квалифицированных вакансий, в том числе не на полный рабочий день - охранники, консьержи, уборщицы. Хотя традиция преуменьшать у нас есть, впрочем как и преувеличивать.

  andrijk777 написав:А зрадофіли співають, що одна бабка сказала що чек в 2 рази впав. Так-так впав в два рази, підтверджую!


У меня точно чек магазинный упал, на Привозе всё можно найти дешевле и свежее, главное места знать. Плюс постоянным клиентам завсегда скидка. А если можно заплатить меньше, зачем переплачивать Ахметову, Косюку или Костельману))
freeze
4
 
Повідомлень: 7634
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2887 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:50

  Sharpe написав:PSL, вибачте, #зраду сьогодні не завезли. Зрадофіли роз'їхалися по пікніках, на які вони витратять одну-дві тисячі гривень як мінімум. Якби у зрадофілів дійсно була та мінімальна зарплатня, про яку вони люблять говорити, після таких святкувань їм довелося б помирати з голоду або йти жебракувати.

А порохоботы даже и в выходные народ лапшой окучивают. Работа у них такая
p_a_l
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:58

  Gastarbaiter написав:Как может упасть чек, если цены выросли на 30-50% за эти 2 года? Т.е. люди стали в 2-3 раза меньше есть?

До петиной революции я покупал креветки раз в неделю. Сейчас покупаю очень редко, где то раз в полгода. И не то что денег нет. Просто выбрасывать пару сот на семечки это как бы не камильфо на сегодняшний день. Сегодня даже таранка в такой цене что ее только нюхать.
Люди начали есть дешевое говно, потому что дорогое говно сегодня очень дорого.
p_a_l
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 15:00

  andrijk777 написав:Я особисто бачу тільки збільшення кількості покупців і бачу відкриття все нових магазинів/супермаркетів.

Таких как АТБ и Дешевленет?
p_a_l
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 15:05

  p_a_l написав:
  andrijk777 написав:Я особисто бачу тільки збільшення кількості покупців і бачу відкриття все нових магазинів/супермаркетів.

Таких как АТБ и Дешевленет?

АТБ у нас открыли аж 4 штуки, но продукты и ассортимент там и правда г...
И не скажу, что народ в них повалил. А перед зарплатой дня 3-4 так в них шаром покати, людей совсем нет, а это о чем то говорит.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6027
З нами з: 03.11.08
Подякував: 335 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 15:09

  andrijk777 написав:https://www.work.ua/ua/stat/

Спасибо за ссылку. Теперь если квартирант спросит почему аренда такая дорогая, я с чистой совестью могу ответить что и зарплата тоже нынче не маленькая. Грузчики с зарплатой по 10000грн требуются. Это что они там такое грузят? :D
p_a_l
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зовнішні борги: скільки має виплатити Україна до 2022 року
R2 » Суб 28 кві, 2018 08:42
7 509
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 17:31
Михалыч
Підраховано, скільки принесе Україні передача...
R2 » Суб 28 кві, 2018 12:26
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 12:26
Radon
Чому українці потроїли попит на електромобілі 1, 2, 3
R2 » Нед 15 кві, 2018 22:36
20 1253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 23:44
buratinyo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2664)
29.04.2018 16:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.