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Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 кві, 2018 15:30
p_a_l написав:
Спасибо за ссылку. Теперь если квартирант спросит почему аренда такая дорогая, я с чистой совестью могу ответить что и зарплата тоже нынче не маленькая. Грузчики с зарплатой по 10000грн требуются. Это что они там такое грузят?
Это не такая большая зарплата, как для грузчика, особенно, если 5 дней в неделю 8 часов в день. За меньше, думаю, можно найти только алкоголика, который ещё и товар, который грузит, будет тырить.
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safonovstanislav
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Додано: Нед 29 кві, 2018 15:33
Sharpe написав:
Moimir, насправді все взагалі не погано. Бо якщо врахувати три фактори, які Україна отримала в 2014 році (російська агресія, російська економічна війна, наслідки від правління режиму Януковича) у нас зараз мав бути воєнний стан і продовольство по картках. В реальності ж перед святами на паркінг до супермаркета неможливо заїхати - стільки там машин, на яких "зубожіле" населення приїхало купувати продукти для пікніків.
Василь, може вже досить, парахобот
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Додано: Нед 29 кві, 2018 15:35
safonovstanislav написав:
Это не такая большая зарплата, как для грузчика, особенно, если 5 дней в неделю 8 часов в день. За меньше, думаю, можно найти только алкоголика, который ещё и товар, который грузит, будет тырить.
На НП грущик - 7000. Смотрю уже от европейских зарплат мерещиться или это педагогические методические указания сверху?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Нед 29 кві, 2018 15:37
PSL написав: Sharpe написав:
скільки їх регулярно штурмує супермаркети,
Не в количестве показатель.
Поинтересуйтесь, какой средний чек
на сейчас и, скажем, года 2 назад.
В одной крупной сети супермаркетов Киева, средний чек на новогодние праздники уменьшился более чем в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Это без учета роста цены на продукты.
Хотя, можно и по Каенам на чьей-то парковке считать - так ситуация выглядит более радужно.
те Каены куплены до 2014...давайте новые Каены считать
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Додано: Нед 29 кві, 2018 16:56
ruvex написав:
На НП грущик - 7000. Смотрю уже от европейских зарплат мерещиться или это педагогические методические указания сверху?
На НП текучка бешеная. 500 грн в день - нормальная зарплата для грузчика в крупных областных центрах. Это если целый рабочий день нужно работать
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