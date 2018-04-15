Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

Додано: Нед 29 кві, 2018 18:38

Sharpe написав: freeze, якщо судити із соціологічних досліджень часів Януковича, він досі був би президентом. І Тарас Чорновіл правий - якщо в АТБ на Житомирській трасі (пролетарський магазин) 28 квітня нема жодної баночки червоної ікри - бо всю розкупили - то це аж ніяк не зубожіння. А методику для висновків я використовую правильну, більше того, ця методика є очевидною і неспростовною. Черговий доказ її правоти ми побачимо у вівторок ввечері - коли десятки тисяч автомобілів нібито зубожілого населення заблокують всі дороги на шляху до Києва. freeze, якщо судити із соціологічних досліджень часів Януковича, він досі був би президентом. І Тарас Чорновіл правий - якщо в АТБ на Житомирській трасі (пролетарський магазин) 28 квітня нема жодної баночки червоної ікри - бо всю розкупили - то це аж ніяк не зубожіння. А методику для висновків я використовую правильну, більше того, ця методика є очевидною і неспростовною. Черговий доказ її правоти ми побачимо у вівторок ввечері - коли десятки тисяч автомобілів нібито зубожілого населення заблокують всі дороги на шляху до Києва.

Толпы в маркетах - разве что в центре Киева, у нас пусто. Так и из Киева большинство выехало давно от безработицы. Но чиновников - которые обирают украинцев - в центре Киева много. И у них машины и пикники. Маркеты у нас полупустые , тележки тоже. Интересно в Чернигове , Черкассах, Запорожье -есть бум в маркетах, где пересичные украинцы живут ? Уверен, что нет. А за чем нам те, кто не создает ВВП ? Нам нужны не те, кто к украинцам в карман залазит жирует с этого ? У нас одних депутатов 450 ? И у каждого свита, помощники, водители и тп ? Они заполнят не один маркет.... А министерства ? А полиции - прокуратуры - суды - со всей обслугой ?В стране хорошо должны жить производственные, промышленные районы - Кривой Рог , Запорожье - к примеру !Назвать не могу больше -не стало у нас промышленных районов.Вы писали о кладбищах , я как раз выяснял тему эту. Кладбища переполнены под завязку давно, и закрыты, поэтому по ТВ сообщили , что разрешают хоронить в парках, лесопосадках и тп, где получится. У нас население сократилось на 20 млн. Куда они все делись по вашему ? Выехали в никуда ? Кто-то может выехал, но это огромные перегрузки - дистресс - без жилья без ничего и все начинать с нуля... Разве люди поедут из своих домов от жен, семей , детей- туда - где койку даже нуно арендовать , есть в общепите что придется , выполнять грязную тяжелую работу ? Большинство выехало на кладбища, или теперь уже по новому - в посадки и лесополосы навечно.и не ссылайтесь на войну. Полномасштабной войны у нас слава богу, нет. Посмотрите на Израиль