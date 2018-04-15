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Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 кві, 2018 15:30
p_a_l написав:
Спасибо за ссылку. Теперь если квартирант спросит почему аренда такая дорогая, я с чистой совестью могу ответить что и зарплата тоже нынче не маленькая. Грузчики с зарплатой по 10000грн требуются. Это что они там такое грузят?
Это не такая большая зарплата, как для грузчика, особенно, если 5 дней в неделю 8 часов в день. За меньше, думаю, можно найти только алкоголика, который ещё и товар, который грузит, будет тырить.
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safonovstanislav
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Додано: Нед 29 кві, 2018 15:33
Sharpe написав:
Moimir, насправді все взагалі не погано. Бо якщо врахувати три фактори, які Україна отримала в 2014 році (російська агресія, російська економічна війна, наслідки від правління режиму Януковича) у нас зараз мав бути воєнний стан і продовольство по картках. В реальності ж перед святами на паркінг до супермаркета неможливо заїхати - стільки там машин, на яких "зубожіле" населення приїхало купувати продукти для пікніків.
Василь, може вже досить, парахобот
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Додано: Нед 29 кві, 2018 15:35
safonovstanislav написав:
Это не такая большая зарплата, как для грузчика, особенно, если 5 дней в неделю 8 часов в день. За меньше, думаю, можно найти только алкоголика, который ещё и товар, который грузит, будет тырить.
На НП грущик - 7000. Смотрю уже от европейских зарплат мерещиться или это педагогические методические указания сверху?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Нед 29 кві, 2018 15:37
PSL написав: Sharpe написав:
скільки їх регулярно штурмує супермаркети,
Не в количестве показатель.
Поинтересуйтесь, какой средний чек
на сейчас и, скажем, года 2 назад.
В одной крупной сети супермаркетов Киева, средний чек на новогодние праздники уменьшился более чем в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Это без учета роста цены на продукты.
Хотя, можно и по Каенам на чьей-то парковке считать - так ситуация выглядит более радужно.
те Каены куплены до 2014...давайте новые Каены считать
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Додано: Нед 29 кві, 2018 16:56
ruvex написав:
На НП грущик - 7000. Смотрю уже от европейских зарплат мерещиться или это педагогические методические указания сверху?
На НП текучка бешеная. 500 грн в день - нормальная зарплата для грузчика в крупных областных центрах. Это если целый рабочий день нужно работать
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Додано: Нед 29 кві, 2018 17:54
В нашей стране никто вслух не произносит реальный прожиточный минимум. Отсюда все хвалебные оды правительства в свой адрес
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Moimir
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Додано: Нед 29 кві, 2018 18:09
prodigy написав:
те Каены куплены до 2014...давайте новые Каены считать
Если судить по машинам, то реальность такова:
К примеру, за 2017 год в Украине было продано новых авто в 10 раз меньше, чем в соседней Польше. При том, что населения в Украине побольше, и Польша далеко не самая богатая страна в Европе.
Востаннє редагувалось valme
в Нед 29 кві, 2018 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 18:38
Sharpe написав:
freeze, якщо судити із соціологічних досліджень часів Януковича, він досі був би президентом. І Тарас Чорновіл правий - якщо в АТБ на Житомирській трасі (пролетарський магазин) 28 квітня нема жодної баночки червоної ікри - бо всю розкупили - то це аж ніяк не зубожіння. А методику для висновків я використовую правильну, більше того, ця методика є очевидною і неспростовною. Черговий доказ її правоти ми побачимо у вівторок ввечері - коли десятки тисяч автомобілів нібито зубожілого населення заблокують всі дороги на шляху до Києва.
Толпы в маркетах - разве что в центре Киева, у нас пусто. Так и из Киева большинство выехало давно от безработицы. Но чиновников - которые обирают украинцев - в центре Киева много. И у них машины и пикники. Маркеты у нас полупустые , тележки тоже. Интересно в Чернигове , Черкассах, Запорожье -есть бум в маркетах, где пересичные украинцы живут ? Уверен, что нет. А за чем нам те, кто не создает ВВП ? Нам нужны не те, кто к украинцам в карман залазит жирует с этого ? У нас одних депутатов 450 ? И у каждого свита, помощники, водители и тп ? Они заполнят не один маркет.... А министерства ? А полиции - прокуратуры - суды - со всей обслугой ?
В стране хорошо должны жить производственные, промышленные районы - Кривой Рог , Запорожье - к примеру !Назвать не могу больше -не стало у нас промышленных районов.
Вы писали о кладбищах , я как раз выяснял тему эту. Кладбища переполнены под завязку давно, и закрыты, поэтому по ТВ сообщили , что разрешают хоронить в парках, лесопосадках и тп
, где получится. У нас население сократилось на 20 млн. Куда они все делись по вашему ? Выехали в никуда ? Кто-то может выехал, но это огромные перегрузки - дистресс - без жилья без ничего и все начинать с нуля... Разве люди поедут из своих домов от жен, семей , детей- туда - где койку даже нуно арендовать , есть в общепите что придется , выполнять грязную тяжелую работу ? Большинство выехало на кладбища, или теперь уже по новому - в посадки и лесополосы навечно.
и не ссылайтесь на войну. Полномасштабной войны у нас слава богу, нет. Посмотрите на Израиль
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Нед 29 кві, 2018 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 18:45
Sharpe написав:
Moimir, якби на кладовище заносили б стільки ж людей, скільки їх регулярно штурмує супермаркети, це дійсно було б доказом зубожіння і катастрофи. Насправді ж ми бачимо іншу картину - зубожіле (насправді ні) населення якраз у ці дні масово заправляє свої машини, масово забиває багажники продуктами і масово вирушає святкувати чотири вихідні дні в села чи на природу. В зубожілих країнах така поведінка населення неможлива за визначенням.
вчера сидел в одном из центральных парков за халявным вай-фай ,кое-где телефон сваливался в EDGE иногда в 3g, иногда в 4g, сидел против лотка с мороженным\пироженным шариками и т.п. шнягой наблюдение: половина малышни получила ответ от родителей что они оставили деньги дома, но это не помешало очереди и выторгу будке с завышенными ценами, обычно мороженное я беру по 15-16 грн там такое же было по 22 грн. Так вот это и показывает разношерстность доходов, кое-кто находит халявный вай-фай возле ресторана\готеля , а кое-где от 2g до 4g... так и с доходами ... нет что бы стабильно серединка ... нет среднего класса вот если бы 55% 11-15к + 15% 30-45к \ мес это было бы здоровое общество.
Почему сваливается в EDGE ??? на дворе как никак 2018 туристический город почему 3g не везде повсеместно , а 4g только точечно ?
Востаннє редагувалось yama
в Нед 29 кві, 2018 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:03
yama написав:
Так вот это и показывает разношерстность кое-кто находит халявный вай-фай возле ресторана\готеля а кое-шде от 2g до 4g... так и с доходами ... нет что бы стабильно серединка ... нет среднего класса вот если бы 55% 11-15к + 15% 30-45к \ мес это было бы здоровое общество
Живу в элитном доме- ну не самом-самом - но все же. Сосед владел популярной фирмой по установке пластиковых окон, имел постоянный хороший доход, купил в нашем доме еще одну квартиру сыну, и ему же авто. Жили как сыр в масле. До 2014 года. Сейчас квартиру сына продали - как и авто- опять съехались в одну квартиру, у жены заметил - сумка потертая, из кожзама, ручка одна почти оторвалась
.Прямо бедность. Все потому, что никто не ставит окна. Нет клиентов и все вытекающие последствия сказываются даже на тех кто покупал Лексусы.
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