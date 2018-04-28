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Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 кві, 2018 19:16
Sharpe написав:
freeze, бачите, а в зубожілій країні ви не нарахували у себе на паркінгу і трьох "запорожців".
Вы ставите нереальные задачи.
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Ratatui
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:34
Ratatui написав: Sharpe написав:
freeze, бачите, а в зубожілій країні ви не нарахували у себе на паркінгу і трьох "запорожців".
Вы ставите нереальные задачи.
Украинцы все так богаты , что покупают все поголовно только Порше кайены !
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Нед 29 кві, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:34
valme написав: prodigy написав:
те Каены куплены до 2014...давайте новые Каены считать
Если судить по машинам, то реальность такова:
К примеру, за 2017 год в Украине было продано новых авто в 10 раз меньше, чем в соседней Польше. При том, что населения в Украине побольше, и Польша далеко не самая богатая страна в Европе.
Зато сколько польских б лях сюда заехало, даже поляки наверное не знают.
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Ratatui
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:39
kalinavalera1 написав: Ratatui написав: Sharpe написав:
freeze, бачите, а в зубожілій країні ви не нарахували у себе на паркінгу і трьох "запорожців".
Вы ставите нереальные задачи.
Украинцы все так богаты , что покупают все поголовно только Порше кайены !
Нет конечно. Те кто побогаче панамеры берут.
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Ratatui
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:44
kalinavalera1 написав: yama написав:
Так вот это и показывает разношерстность кое-кто находит халявный вай-фай возле ресторана\готеля а кое-шде от 2g до 4g... так и с доходами ... нет что бы стабильно серединка ... нет среднего класса вот если бы 55% 11-15к + 15% 30-45к \ мес это было бы здоровое общество
Живу в элитном доме- ну не самом-самом - но все же. Сосед владел популярной фирмой по установке пластиковых окон, имел постоянный хороший доход, купил в нашем доме еще одну квартиру сыну, и ему же авто. Жили как сыр в масле. До 2014 года. Сейчас квартиру сына продали - как и авто- опять съехались в одну квартиру, у жены заметил - сумка потертая, из кожзама, ручка одна почти оторвалась
.Прямо бедность. Все потому, что никто не ставит окна. Нет клиентов и все вытекающие последствия сказываются даже на тех кто покупал Лексусы.
Ну тут конечно Вы переборщили с бедностью.
В этой ситуации сыграло несколько факторов:
Легкий вход на рынок (соответственно большая конкуренция)
Насыщение рынка (ЦА уже поставила себе окна, пенсионерам и бедным они не нужны и так)
И дело тут не в войне рашки против Украины в 2014 году.
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BIGor
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:52
yama написав:
вчера сидел в одном из центральных парков за халявным вай-фай ,кое-где телефон сваливался в EDGE иногда в 3g, иногда в 4g, сидел против лотка с мороженным\пироженным шариками и т.п. шнягой наблюдение: половина малышни получила ответ от родителей что они оставили деньги дома, но это не помешало очереди и выторгу будке с завышенными ценами, обычно мороженное я беру по 15-16 грн там такое же было по 22 грн. Так вот это и показывает разношерстность доходов, кое-кто находит халявный вай-фай возле ресторана\готеля , а кое-где от 2g до 4g... так и с доходами ... нет что бы стабильно серединка ... нет среднего класса вот если бы 55% 11-15к + 15% 30-45к \ мес это было бы здоровое общество. Почему сваливается в EDGE ??? на дворе как никак 2018 туристический город почему 3g не везде повсеместно , а 4g только точечно ?
Декому навіть про 3g не доводиться мріяти, чи хоча б про стабільний мобільний зв'язок...
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alextkachev86
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:54
kalinavalera1 написав:
Живу в элитном доме- ну не самом-самом - но все же. Сосед владел популярной фирмой по установке пластиковых окон, имел постоянный хороший доход, купил в нашем доме еще одну квартиру сыну, и ему же авто. Жили как сыр в масле. До 2014 года. Сейчас квартиру сына продали - как и авто- опять съехались в одну квартиру, у жены заметил - сумка потертая, из кожзама, ручка одна почти оторвалась .Прямо бедность. Все потому, что никто не ставит окна. Нет клиентов и все вытекающие последствия сказываются даже на тех кто покупал Лексусы.
Ситуація з вашим сусідом доводить, що головне не спроможність заробити, а вміння зберегти та примножити зароблене!
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