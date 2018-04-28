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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:16

  Sharpe написав:freeze, бачите, а в зубожілій країні ви не нарахували у себе на паркінгу і трьох "запорожців".


Вы ставите нереальные задачи.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:34

  Ratatui написав:
  Sharpe написав:freeze, бачите, а в зубожілій країні ви не нарахували у себе на паркінгу і трьох "запорожців".


Вы ставите нереальные задачи.



Украинцы все так богаты , что покупают все поголовно только Порше кайены !
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 29 кві, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:34

  valme написав:
  prodigy написав:те Каены куплены до 2014...давайте новые Каены считать :mrgreen:


Если судить по машинам, то реальность такова:
К примеру, за 2017 год в Украине было продано новых авто в 10 раз меньше, чем в соседней Польше. При том, что населения в Украине побольше, и Польша далеко не самая богатая страна в Европе.


Зато сколько польских б лях сюда заехало, даже поляки наверное не знают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:39

  kalinavalera1 написав:
  Ratatui написав:
  Sharpe написав:freeze, бачите, а в зубожілій країні ви не нарахували у себе на паркінгу і трьох "запорожців".


Вы ставите нереальные задачи.



Украинцы все так богаты , что покупают все поголовно только Порше кайены !


Нет конечно. Те кто побогаче панамеры берут. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:44

  kalinavalera1 написав:
  yama написав:Так вот это и показывает разношерстность кое-кто находит халявный вай-фай возле ресторана\готеля а кое-шде от 2g до 4g... так и с доходами ... нет что бы стабильно серединка ... нет среднего класса вот если бы 55% 11-15к + 15% 30-45к \ мес это было бы здоровое общество


Живу в элитном доме- ну не самом-самом - но все же. Сосед владел популярной фирмой по установке пластиковых окон, имел постоянный хороший доход, купил в нашем доме еще одну квартиру сыну, и ему же авто. Жили как сыр в масле. До 2014 года. Сейчас квартиру сына продали - как и авто- опять съехались в одну квартиру, у жены заметил - сумка потертая, из кожзама, ручка одна почти оторвалась :shock: .Прямо бедность. Все потому, что никто не ставит окна. Нет клиентов и все вытекающие последствия сказываются даже на тех кто покупал Лексусы.

Ну тут конечно Вы переборщили с бедностью.
В этой ситуации сыграло несколько факторов:
Легкий вход на рынок (соответственно большая конкуренция)
Насыщение рынка (ЦА уже поставила себе окна, пенсионерам и бедным они не нужны и так)
И дело тут не в войне рашки против Украины в 2014 году.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:52

  yama написав: вчера сидел в одном из центральных парков за халявным вай-фай ,кое-где телефон сваливался в EDGE иногда в 3g, иногда в 4g, сидел против лотка с мороженным\пироженным шариками и т.п. шнягой наблюдение: половина малышни получила ответ от родителей что они оставили деньги дома, но это не помешало очереди и выторгу будке с завышенными ценами, обычно мороженное я беру по 15-16 грн там такое же было по 22 грн. Так вот это и показывает разношерстность доходов, кое-кто находит халявный вай-фай возле ресторана\готеля , а кое-где от 2g до 4g... так и с доходами ... нет что бы стабильно серединка ... нет среднего класса вот если бы 55% 11-15к + 15% 30-45к \ мес это было бы здоровое общество. Почему сваливается в EDGE ??? на дворе как никак 2018 туристический город почему 3g не везде повсеместно , а 4g только точечно ?

Декому навіть про 3g не доводиться мріяти, чи хоча б про стабільний мобільний зв'язок...
alextkachev86
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:54

  kalinavalera1 написав: Живу в элитном доме- ну не самом-самом - но все же. Сосед владел популярной фирмой по установке пластиковых окон, имел постоянный хороший доход, купил в нашем доме еще одну квартиру сыну, и ему же авто. Жили как сыр в масле. До 2014 года. Сейчас квартиру сына продали - как и авто- опять съехались в одну квартиру, у жены заметил - сумка потертая, из кожзама, ручка одна почти оторвалась .Прямо бедность. Все потому, что никто не ставит окна. Нет клиентов и все вытекающие последствия сказываются даже на тех кто покупал Лексусы.

Ситуація з вашим сусідом доводить, що головне не спроможність заробити, а вміння зберегти та примножити зароблене!
alextkachev86
 
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