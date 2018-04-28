Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

yama написав:

вчера сидел в одном из центральных парков за халявным вай-фай ,кое-где телефон сваливался в EDGE иногда в 3g, иногда в 4g, сидел против лотка с мороженным\пироженным шариками и т.п. шнягой наблюдение: половина малышни получила ответ от родителей что они оставили деньги дома, но это не помешало очереди и выторгу будке с завышенными ценами, обычно мороженное я беру по 15-16 грн там такое же было по 22 грн. Так вот это и показывает разношерстность доходов, кое-кто находит халявный вай-фай возле ресторана\готеля , а кое-где от 2g до 4g... так и с доходами ... нет что бы стабильно серединка ... нет среднего класса вот если бы 55% 11-15к + 15% 30-45к \ мес это было бы здоровое общество. Почему сваливается в EDGE ??? на дворе как никак 2018 туристический город почему 3g не везде повсеместно , а 4g только точечно ?