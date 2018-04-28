Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

Додано: Нед 29 кві, 2018 22:10

BIGor написав: Ну тут конечно Вы переборщили с бедностью.В этой ситуации сыграло несколько факторов:Легкий вход на рынок (соответственно большая конкуренция)Насыщение рынка (ЦА уже поставила себе окна, пенсионерам и бедным они не нужны и так)И дело тут не в войне рашки против Украины в 2014 году. Ну тут конечно Вы переборщили с бедностью.В этой ситуации сыграло несколько факторов:Легкий вход на рынок (соответственно большая конкуренция)Насыщение рынка (ЦА уже поставила себе окна, пенсионерам и бедным они не нужны и так)И дело тут не в войне рашки против Украины в 2014 году.

Насмешили. Все ваши аргументы основаны на том, что У НАС НИЧЕГО НЕ СТРОЯТ НОВОЕ - как так и надо ?! А с 2014 года особенно. И вы это само собой разумеете. Но это очень не нормально для благополучной страны, в которой у людей есть деньги.Пока страна жива- в ней многое строится, хоть война - так тем более - строится то, что ориентировано на военные действия - оружейные цеха, бункеры, бомбоубежища и тп. Много стратегических объектов -есть - типа овощехранилища и продуктовые склады, госпитали тп. Я не спец в этом. Но для войны много надо , кроме рюкзаков по 500 долларов для солдат.То, что все якобы все пересичные поменяли окна в своем старом жилье,то так не бывает. Я к примеру, хочу деревянные натуральные стеклопакеты поставить. А у вас как в том анекдоте: " дочка, какую тебе еще новую обувь ? ты еще коньки не сносила", я о том, что кто вставил стеклопакеты лет 20 назад, так менять их уже пора, особенно если не особо качественные. А кто-то и не вставлял еще.При нормальном достатке пересичных - спрос бы уменьшился, но не до такой степени, что бы продавать свою квартиру хозяину бизнеса чтобы офис содержать. Касательно конкуренции - так фирма очень популярная.Специально сразу уточнил.Конечно война тут не при чем. У нас не ведутся широкомасштабные военные действия. Посмотрите на Израиль и сравните с нами. Там тоже война. Но все живут в достатке и благополучии. И зарплаты нормальные - по труду. И много строят. Живая страна.