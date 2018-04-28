Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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safonovstanislav написав:Такое же можно написать про торговцев компакт дисками или вообще кассетами, пластинками или бобинами. Наступил в Украине кризис и теперь бобины никто не покупает. Денег видимо нет.
Бобины и кассеты устарели- используют другие носители - флешки - бизнес потому умер. А разве стеклопакеты уже не нужны, не актуально, что же в окна вставляют - у вас какие окна вставляют в новостроях в Запорожье ? Похоже вы пишите любую чушь, заметил- те кто защищает интересы властей так всегда - низкокачественно пишут почему -то.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 29 кві, 2018 22:25, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав: То, что все якобы все пересичные поменяли окна в своем старом жилье,то так не бывает.
Рекламу окон от разных фирм пачками сыпят в почтовые ящики. Сгорела тема. Оконные фирмы сами себя загнали. Нужно уметь вовремя переключаться. Я думаю, все понимают разницу между озером, где 100 съедобных рыб и одна акула, и озером, где 1 съедобная рыба и 100 акул
kalinavalera1 написав: А что разве стеклопакеты уже не актуально, что же в окна вставляют - у вас какие окна вставляют в новостроях в Запорожье ?
Дело не в этом. Вначале кто-то открывает новую крутую тему и снимает сливки. Те, кто вначале входит в эту тему, тоже получают хорошую прибыль. Но, чем больше людей начинают этим заниматься, тем на большее количество людей делится общая прибыль. И если вовремя не спрыгнуть с угаснувшей темы, так и будешь пахать за копейки, несмотря на то, что ещё недавно, та же работа приносила кучу денег.
kalinavalera1 написав: То, что все якобы все пересичные поменяли окна в своем старом жилье,то так не бывает.
Рекламу окон от разных фирм пачками сыпят в почтовые ящики. Сгорела тема. Оконные фирмы сами себя загнали. Нужно уметь вовремя переключаться. Я думаю, все понимают разницу между озером, где 100 съедобных рыб и одна акула, и озером, где 1 съедобная рыба и 100 акул
Хватит одно и то же. Написал же - очень популярная фирма с хорошей репутацией, о ней все знали и по ТВ постоянно крутили рекламу. Заказывать окна у кого - попало - о ком нет отзывов ? Рискованно. У нас были такие, что брали авансы и убегали даже. Ну и сами окна все хотят качественные. Может он начал из- первых - так поэтому и фирма популярная. Кому же оставаться в этом бизнесе - если не ему ? Он типа "монстр оконного бизнеса" - типа такого
А одна рыба на все озеро -так это вы наконец согласились с большинством на ветке - что деньг есть у 1 чела сегодня - а раньше были у многих не большие деньги, многие окна могли менять. У кого сегодня есть свободных тысяч 30 поменять окна ? Сейчас не меняют. Конечно начинать оконный бизнес сейчас не время, этот сегмент рынка забит предложением, все верно, но он не новичок, а известная фирма с хорошей репутацией. Окна никто пока не отменил, как кассеты или бобины. Будут у людей деньги - будут нужны и окна при застройке, покупке недвиги, ремонте и тп.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 29 кві, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Хватит одно и то же. Написал же очень популярная фирма с хорошей репутацией, о ней все знали и по ТВ постоянно крутили рекламу. А одна рыба на все озеро -так это вы наконец согласились с большинством на ветке - что деньг есть у 1 чела сегодня - а раньше были у многих не большие деньги, многие окна могли менять. У кого сегодня есть свободных тысяч 30 поменять окна ? Сейчас не меняют. Конечно начинать оконный бизнес сейчас не время, но окна никто пока не отменил. И будут у людей деньги - будут нужны и окна при застройке, покупке недвиги, ремонте и тп.
Популярность, репутация. Покупатели звонят в первую пропавшую контору и заказывают просчёт. А т. к. просчёт бесплатный, то его заказывают у нескольких контор из листовок, и кто предложит дешевле, тот и ставит
safonovstanislav написав:Популярность, репутация. Покупатели звонят в первую пропавшую контору и заказывают просчёт. А т. к. просчёт бесплатный, то его заказывают у нескольких контор из листовок, и кто предложит дешевле, тот и ставит
У нас в полиции куча заявителей - уже лет 10 как. Собирают деньги - аванс за установку окон и скрываются с деньгами - считают по-вашему - не дорого, точно - еще бы , ведь делать ниче не будут вообще. И это тоже уже не работает. А окна хорошие нужны. Я никогда не покупаю что попало. Мне не понять тех , кто ищет абы дешево. Возможно такие есть , но их мало , большинство нормальные люди.
kalinavalera1 написав:Мне не понять тех , кто ищет абы дешево. Возможно такие есть , но их мало , большинство нормальные люди.
И шо, уже даже однокамерные пакеты не ставят? Лет 10 назад работал с недвижимостью и стройматериалами в спальном районе областного центра, где жили преимущественно зажиточные работяги. 50% выставляемой на продажу вторички с "пластиковыми окнами" были как раз в самом жлобском варианте (2 стекла). Про фурнитуру вообще молчу. Аналогично прочие материалы, преподносимые как "евроремонт". Не думаю, что что-то сильно изменилось с тех пор.