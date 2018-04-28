Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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kalinavalera1 написав: То, что все якобы все пересичные поменяли окна в своем старом жилье,то так не бывает.
Рекламу окон от разных фирм пачками сыпят в почтовые ящики. Сгорела тема. Оконные фирмы сами себя загнали. Нужно уметь вовремя переключаться. Я думаю, все понимают разницу между озером, где 100 съедобных рыб и одна акула, и озером, где 1 съедобная рыба и 100 акул
Хватит одно и то же. Написал же - очень популярная фирма с хорошей репутацией, о ней все знали и по ТВ постоянно крутили рекламу. Заказывать окна у кого - попало - о ком нет отзывов ? Рискованно. У нас были такие, что брали авансы и убегали даже. Ну и сами окна все хотят качественные. Может он начал из- первых - так поэтому и фирма популярная. Кому же оставаться в этом бизнесе - если не ему ? Он типа "монстр оконного бизнеса" - типа такого
А одна рыба на все озеро -так это вы наконец согласились с большинством на ветке - что деньг есть у 1 чела сегодня - а раньше были у многих не большие деньги, многие окна могли менять. У кого сегодня есть свободных тысяч 30 поменять окна ? Сейчас не меняют. Конечно начинать оконный бизнес сейчас не время, этот сегмент рынка забит предложением, все верно, но он не новичок, а известная фирма с хорошей репутацией. Окна никто пока не отменил, как кассеты или бобины. Будут у людей деньги - будут нужны и окна при застройке, покупке недвиги, ремонте и тп.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 29 кві, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Хватит одно и то же. Написал же очень популярная фирма с хорошей репутацией, о ней все знали и по ТВ постоянно крутили рекламу. А одна рыба на все озеро -так это вы наконец согласились с большинством на ветке - что деньг есть у 1 чела сегодня - а раньше были у многих не большие деньги, многие окна могли менять. У кого сегодня есть свободных тысяч 30 поменять окна ? Сейчас не меняют. Конечно начинать оконный бизнес сейчас не время, но окна никто пока не отменил. И будут у людей деньги - будут нужны и окна при застройке, покупке недвиги, ремонте и тп.
Популярность, репутация. Покупатели звонят в первую пропавшую контору и заказывают просчёт. А т. к. просчёт бесплатный, то его заказывают у нескольких контор из листовок, и кто предложит дешевле, тот и ставит
safonovstanislav написав:Популярность, репутация. Покупатели звонят в первую пропавшую контору и заказывают просчёт. А т. к. просчёт бесплатный, то его заказывают у нескольких контор из листовок, и кто предложит дешевле, тот и ставит
У нас в полиции куча заявителей - уже лет 10 как. Собирают деньги - аванс за установку окон и скрываются с деньгами - считают по-вашему - не дорого, точно - еще бы , ведь делать ниче не будут вообще. И это тоже уже не работает. А окна хорошие нужны. Я никогда не покупаю что попало. Мне не понять тех , кто ищет абы дешево. Возможно такие есть , но их мало , большинство нормальные люди.
kalinavalera1 написав:Мне не понять тех , кто ищет абы дешево. Возможно такие есть , но их мало , большинство нормальные люди.
И шо, уже даже однокамерные пакеты не ставят? Лет 10 назад работал с недвижимостью и стройматериалами в спальном районе областного центра, где жили преимущественно зажиточные работяги. 50% выставляемой на продажу вторички с "пластиковыми окнами" были как раз в самом жлобском варианте (2 стекла). Про фурнитуру вообще молчу. Аналогично прочие материалы, преподносимые как "евроремонт". Не думаю, что что-то сильно изменилось с тех пор.
если бы градация была 15-100 тыс - еще можно понять название статьи. а наличие месячной оплаты за труд 3-6 тыс грн - это фиаско, братан. если сравнивать с предыдущей злочинной владой, где 3 тыс грн равных 400 долл не были чем то серьезным, а уровень цен и тарифов был другой, то в данном обзоре надо плакать, а не говорить о "все не так плохо". поэтому в аеропорте Борисполь уже есть выключатель, чтобы последний отваливший выключил за собой свет.
Сколько зарабатывает большинство после вычеты всех налогов чистыми на руки? От 2900 до 3500- вот и все придуманные журналистами 6-7 тысяч гривен. А своих "опрошенных", за 15 гривен/анкета, могут засунуть известно куда. Там кроме школьников вообще никто не регистрируется, и на их тупые телефонные звонки не отвечает.
Forum написав:Сколько зарабатывает большинство после вычеты всех налогов чистыми на руки? От 2900 до 3500- вот и все придуманные журналистами 6-7 тысяч гривен. А своих "опрошенных", за 15 гривен/анкета, могут засунуть известно куда. Там кроме школьников вообще никто не регистрируется, и на их тупые телефонные звонки не отвечает.
Резво вы так за большинство людей расписываетесь. Про "от 2900 до 3500 на руки" сами придумали или вычитали где в желтой газетенке? Даже в небольших облцентрах рядовой персонал супермаркетов зарабатывает больше. В принципе, если говорить о стране в среднем, с учётом депрессивных регионов, 6-7 тысяч как средняя ЗП выглядит правдоподобно.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
prodigy написав:те Каены куплены до 2014...давайте новые Каены считать
Если судить по машинам, то реальность такова: К примеру, за 2017 год в Украине было продано новых авто в 10 раз меньше, чем в соседней Польше. При том, что населения в Украине побольше, и Польша далеко не самая богатая страна в Европе.
откуда деньги на новое? навезли б/у на "польских б***" (редко когда машине меньше 9 лет, в основном машины 2003-2008), теперь даже студенты и школьники "на колесах"
Faceless написав: Резво вы так за большинство людей расписываетесь. Про "от 2900 до 3500 на руки" сами придумали или вычитали где в желтой газетенке? Даже в небольших облцентрах рядовой персонал супермаркетов зарабатывает больше. В принципе, если говорить о стране в среднем, с учётом депрессивных регионов, 6-7 тысяч как средняя ЗП выглядит правдоподобно.
Я не читаю желтых газетенок и ещё более желтой статистики. Я говорю о реальных зарплатах реальных людей, а не про то что в телевизоре и по опросам подростков в интернете. А про рядовые супермаркеты рекомендую почитать на их сайтах в форумах. Вот там и будут те самые ОСТРАШНЫЕ для киевского слуха зарплаты до трех тысяч в месяц. Ещё рекомендую хоть изредка вставать с кресла, выходить из офиса, и общаться с живыми людьми, а не читать про них статистический бред в интернете, написанный такими же теоретиками под чей-то приказ свыше.