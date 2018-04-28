Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

Додано: Нед 29 кві, 2018 22:31

safonovstanislav написав: kalinavalera1 написав: То, что все якобы все пересичные поменяли окна в своем старом жилье,то так не бывает. То, что все якобы все пересичные поменяли окна в своем старом жилье,то так не бывает.

Рекламу окон от разных фирм пачками сыпят в почтовые ящики. Сгорела тема. Оконные фирмы сами себя загнали. Нужно уметь вовремя переключаться.

Я думаю, все понимают разницу между озером, где 100 съедобных рыб и одна акула, и озером, где 1 съедобная рыба и 100 акул Рекламу окон от разных фирм пачками сыпят в почтовые ящики. Сгорела тема. Оконные фирмы сами себя загнали. Нужно уметь вовремя переключаться.Я думаю, все понимают разницу между озером, где 100 съедобных рыб и одна акула, и озером, где 1 съедобная рыба и 100 акул

Хватит одно и то же. Написал же - очень популярная фирма с хорошей репутацией, о ней все знали и по ТВ постоянно крутили рекламу. Заказывать окна у кого - попало - о ком нет отзывов ? Рискованно. У нас были такие, что брали авансы и убегали даже. Ну и сами окна все хотят качественные. Может он начал из- первых - так поэтому и фирма популярная. Кому же оставаться в этом бизнесе - если не ему ? Он типа "монстр оконного бизнеса" - типа такогоА одна рыба на все озеро -так это вы наконец согласились с большинством на ветке - что деньг есть у 1 чела сегодня - а раньше были у многих не большие деньги, многие окна могли менять. У кого сегодня есть свободных тысяч 30 поменять окна ? Сейчас не меняют. Конечно начинать оконный бизнес сейчас не время, этот сегмент рынка забит предложением, все верно, но он не новичок, а известная фирма с хорошей репутацией. Окна никто пока не отменил, как кассеты или бобины. Будут у людей деньги - будут нужны и окна при застройке, покупке недвиги, ремонте и тп.