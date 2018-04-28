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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 13:15

  Shram написав:
  Дваждыдвашник написав:Ну не знаю, не так все плохо, как зрадофилы думают, мне кажется.
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон,
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве.
Что там за пределами этого мира я хз, но думаю, примерно так же.



Среди киевских прокуроров моветон ездить на тачке дешевле миллиона гривен.
При зарплате в 10-15 тысяч гривен.

Как говорится "утритесь айтишники".


А зрада в том , что у прокуроров зарплаты уже не те, что были до Майдана - по 10-15 000 гр. - теперь зарплаты им такие высокие задрали ( от 38 000гр с кучей надбавок , что они уже как бы могут даже взятки не брать , а официально жировать за счет украинцев. И крышевать криминал. Мне всегда прикольно было читать , что избавиться от взяточников в Украине -нужно путем выплаты официально прокурорам в том числе - таких сумм, что раньше они брали взятками. И оп-ля! прокурор уже не взяточник - а имеет очень высокую зарплату. выпадает из графы "преступность". И что бы он не купил - уже все ему "по средствам" и так , даже без взяток. Ну взятки то все равно берут, почему нет ? Лишних денег не бывает. А главное состояние преступности еще хуже , чем раньше. Но населению, украинцам в карман залезли по локоть, в том и зрада.
kalinavalera1
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