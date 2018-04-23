Про це свідчать результати соціологічного опитування.
Дивися повний текст Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:49
Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку.
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:49
Шедеврально. Швейцарцы на референдумах отказываются от базового дохода, от снижения налогов. Видимо, они знают что-то такое, неведомое инфантильному менталитету украинцев :-)
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:56
В Україні і не треба підвищувати пенсійний вік, і ніхто його не підвищив. Збільшення пенсійного стажу - адекватний і правильний крок. А в кого стажу мало, от для тих і пенсійний вік більший. Все логічно і справедливо.
Додано: Нед 29 кві, 2018 12:20
Вот глупые немцы с 65 лет уходят на пенсию, а у нас пенсионный фонд покрепче, только с 60 Хотя как вариант можно не повышать пенсионный возраст с 60 лет, но сделать минимальный стаж 45 лет.
Додано: Нед 29 кві, 2018 12:47
Чтобы начать отказываться от безусловного базового дохода нужно сначала дорасти до Швейцарии по уровню жизни, по уровню социальной защищенности, по уровню размеров средней зарплаты, по уровню правопорядка, по уровню проникновения олигархата и коррупции во власть, по уровню размеров социальной помощи и так далее.
Понимаете, легко быть модным веганом и есть только "экологически чистые продукты с грядки", когда у тебя кошелек от бабла лопается и полный холодильник.
А вот когда у тебя уже три дня крошки маковой во рту не было, и по карманам только ветер свистит, то отказываться от мяса и прочей животной пищи потому что "мне так нравится" уже не получится - голод не тетка, что удастся заполучить то и будешь жрать - перловку значит перловку, мясо значит мясо.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 29 кві, 2018 17:16
Додано: Пон 30 кві, 2018 09:45
Пару квартир в Киеве (сдавать в аренду) + дачка с садом и пасекой. И все. Не нужны никакие стажи, фонды и прочее, чем водят простой народ за нос! По заветам Мао: 15 лет хорошо по-работать, а потом всю жизнь отдыхать :)
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, valme, Дваждыдвашник і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|