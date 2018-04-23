RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тільки 11% українців згодні з
підвищенням пенсійного віку

Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:49

Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати соціологічного опитування.

Дивися повний текст Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81677
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:49

Шедеврально. Швейцарцы на референдумах отказываются от базового дохода, от снижения налогов. Видимо, они знают что-то такое, неведомое инфантильному менталитету украинцев :-)
De Bil
 
Повідомлень: 298
З нами з: 22.11.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:56

В Україні і не треба підвищувати пенсійний вік, і ніхто його не підвищив. Збільшення пенсійного стажу - адекватний і правильний крок. А в кого стажу мало, от для тих і пенсійний вік більший. Все логічно і справедливо.
Sharpe
 
Повідомлень: 96
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 12:20

  Sharpe написав:В Україні і не треба підвищувати пенсійний вік, і ніхто його не підвищив. Збільшення пенсійного стажу - адекватний і правильний крок. А в кого стажу мало, от для тих і пенсійний вік більший. Все логічно і справедливо.


Вот глупые немцы с 65 лет уходят на пенсию, а у нас пенсионный фонд покрепче, только с 60 :lol: Хотя как вариант можно не повышать пенсионный возраст с 60 лет, но сделать минимальный стаж 45 лет. :roll:
Bayern
 
Повідомлень: 280
З нами з: 03.06.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 12:47

  De Bil написав:Шедеврально. Швейцарцы на референдумах отказываются от базового дохода, от снижения налогов. Видимо, они знают что-то такое, неведомое инфантильному менталитету украинцев :-)


Чтобы начать отказываться от безусловного базового дохода нужно сначала дорасти до Швейцарии по уровню жизни, по уровню социальной защищенности, по уровню размеров средней зарплаты, по уровню правопорядка, по уровню проникновения олигархата и коррупции во власть, по уровню размеров социальной помощи и так далее.

Понимаете, легко быть модным веганом и есть только "экологически чистые продукты с грядки", когда у тебя кошелек от бабла лопается и полный холодильник.
А вот когда у тебя уже три дня крошки маковой во рту не было, и по карманам только ветер свистит, то отказываться от мяса и прочей животной пищи потому что "мне так нравится" уже не получится - голод не тетка, что удастся заполучить то и будешь жрать - перловку значит перловку, мясо значит мясо.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 26.03.16
Подякував: 99 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:16

  Bayern написав:Хотя как вариант можно не повышать пенсионный возраст с 60 лет, но сделать минимальный стаж 45 лет. :roll:

Чтобы уйти в 60 с 45-летним стажем, надо начать работать с 15. Все справедливо.
ygn
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 19.02.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:45

Пару квартир в Киеве (сдавать в аренду) + дачка с садом и пасекой. И все. Не нужны никакие стажи, фонды и прочее, чем водят простой народ за нос! По заветам Мао: 15 лет хорошо по-работать, а потом всю жизнь отдыхать :)
romio_33
 
Повідомлень: 221
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 14:05

Привязка пенсии к стажу - полностью совковый механизм. Достаточно два условия для получения пенсии: 1) возраст (пусть 60 лет) 2) уплаченный взнос в ПФ за всю жизнь (с учетом индексации по годам) =N грн. Уплатил - получи мин. пенсию. Уплатил 2N - получи 2 мин. пенсии. И т.д. При этом не играет роли когда и как я этот взнос оплатил. Вкалывая 40 лет за минималку. Или проработав 5 лет за 100 тыс. в месяц.
Nickoss1
 
Повідомлень: 55
З нами з: 10.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 14:06

Re: Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного вік

Nickoss1 написав:Привязка пенсии к стажу - полностью совковый механизм. Достаточно два условия для получения пенсии: 1) возраст (пусть 60 лет) 2) уплаченный взнос в ПФ за всю жизнь (с учетом индексации по годам) =N грн. Уплатил - получи мин. пенсию. Уплатил 2N - получи 2 мин. пенсии. И т.д. При этом не играет роли когда и как я этот взнос оплатил. Вкалывая 40 лет за минималку. Или проработав 5 лет за 100 тыс. в месяц.
В случае солидарного фонда, как у нас, эта идея неприменима.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20434
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4523 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіст про нові гривневі монети: українців готують до...
R2 » П'ят 27 кві, 2018 20:24
2 146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 18:17
Sharpe
Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні... 1, 2
R2 » Пон 23 кві, 2018 19:51
15 906
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 17:38
Kudrjavuy
Серед українців 4 млн трудових мігрантів - економіст
R2 » Чет 26 кві, 2018 13:51
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 13:51
Reddick
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6087)
30.04.2018 16:32
Squeeze-out (207)
30.04.2018 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.