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Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:17
Shram написав:
А вот когда у тебя уже три дня крошки маковой во рту не было, и по карманам только ветер свистит
- то, по всей видимости, это обычный бездарь и бездельник. И не надо говорить, что нет работы. Работа есть, как есть (и в избытке) те, кто скорее умрет от голоду, чем сделает хоть какие-то нестандартные поползновения в ее сторону. Пример Вы явили в своем собственном описании.
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headshaker
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:54
headshaker написав: Faceless написав:
Nickoss1 написав:Привязка пенсии к стажу - полностью совковый механизм. Достаточно два условия для получения пенсии: 1) возраст (пусть 60 лет) 2) уплаченный взнос в ПФ за всю жизнь (с учетом индексации по годам) =N грн. Уплатил - получи мин. пенсию. Уплатил 2N - получи 2 мин. пенсии. И т.д. При этом не играет роли когда и как я этот взнос оплатил. Вкалывая 40 лет за минималку. Или проработав 5 лет за 100 тыс. в месяц.
В случае солидарного фонда, как у нас, эта идея неприменима.
Вполне применима. Достаточно большое число плательщиков фонда в каждый отдельный год позволяет весьма неплохо усредниться. Или Вы полагаете, что при первой же возможности все махом внесут суммы, существенно отличные от того, что они вносят сейчас? Просто все вертится вокруг идиотской психологии: "я всю жизнь ради пенсии работал, а какой-то гад одним махом ее купил". О том же, сколь полезными были "все труды его жизни", он и под дулом пистолета не задумается; главное, чтобы "социально справедливо".
1) ПФ существует сравнительно недавно, подавляющее большинство пенсионеров почти никаких взносов в этот ПФ не делали
2) Большинство тех, кому уже назначили пенсию со всякими коэффициентами - так и будут получать ту сумму что назначили, уменьшить ее не могут
3) ПФ дефицитный
4) У нас по Конституции типа "социальное" государство, а значит что никак нельзя оставить хотя бы без минималки условного вахтера-алкоголика в третьем поколении
Потому пока ПФ солидарный, нереально напрямую привязать размер пенсии к сумме взносов. Никак "усредниться" не выйдет. Полноценно выйти на нечно подобное этой схеме получится только когда подавляющее большинство будут делать взносы в накопительные ПФ на персональные счета, а до тех пор надо как-то финансировать весь этот сбор блатных и нищих, отсюда и все эти условия со страховым стажем, возрастом, максимальными пенсиями, коэффициентами пересчета и прочим и прочим. В самом оптимистичном варианте этот переход займет не менее 25 лет
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:48
Faceless написав:
У нас по Конституции типа "социальное" государство, а значит что никак нельзя оставить хотя бы без минималки условного вахтера-алкоголика в третьем поколении
Минимальная пенсия назначается только при наличии определенного стажа. Было 15 лет, сейчас сделали 35 лет, сейчас постепенно подымают стаж до этого уровня, ежегодно добавляя также по году.
У кого нет стажа, тому минимальная пенсия не положена. В этом случае назначается социальное пособие, если не ошибаюсь что-то около половины минимальной пенсии, или чуть больше.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:01
Кто эти люди, 11%, которые за повышение пенсионного возраста? Неужели есть такие? Сделали бы при опросе социальный и возрастной срез, что-ли.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:05
centaur написав:
Кто эти люди, 11%, которые за повышение пенсионного возраста? Неужели есть такие? Сделали бы при опросе социальный и возрастной срез, что-ли.
Те, кто понимают, что без этих мер ПФ не выживет
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:31
Faceless написав:
Те, кто понимают, что без этих мер ПФ не выживет
Выживет. Если государство захочет. Резервы есть. На всяческие льготы и субсидии денег хватает, значит и на пенсионный фонд хватит.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:12
Что бы в ПФ сократить дефицит не должна быть многократная разница между максимальной и минимальной пенсией. В СССР была максимальная 130 руб.(зарплата инженера), а минималка где-то вполовину меньше и всем хватало, не голодали пенсионеры в городах, правда все работали официально и платили взносы, спросите у своих дедушек. Надо и сейчас ограничить размер максимальной пенсии, минимальную повысить, а кому будет мало 2 минимальных, пусть заранее накапливает, если зарабатывает хорошо. Пусть бы законы приняли такие, чтобы все работали на белой зарплате, официально, тогда бы не пришлось повышать постоянно страховой стаж, это главная причина.
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