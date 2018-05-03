Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку

Додано: Сер 02 тра, 2018 11:54

headshaker написав: Faceless написав: Nickoss1 написав: Привязка пенсии к стажу - полностью совковый механизм. Достаточно два условия для получения пенсии: 1) возраст (пусть 60 лет) 2) уплаченный взнос в ПФ за всю жизнь (с учетом индексации по годам) =N грн. Уплатил - получи мин. пенсию. Уплатил 2N - получи 2 мин. пенсии. И т.д. При этом не играет роли когда и как я этот взнос оплатил. Вкалывая 40 лет за минималку. Или проработав 5 лет за 100 тыс. в месяц. В случае солидарного фонда, как у нас, эта идея неприменима. В случае солидарного фонда, как у нас, эта идея неприменима.

Вполне применима. Достаточно большое число плательщиков фонда в каждый отдельный год позволяет весьма неплохо усредниться. Или Вы полагаете, что при первой же возможности все махом внесут суммы, существенно отличные от того, что они вносят сейчас? Просто все вертится вокруг идиотской психологии: "я всю жизнь ради пенсии работал, а какой-то гад одним махом ее купил". О том же, сколь полезными были "все труды его жизни", он и под дулом пистолета не задумается; главное, чтобы "социально справедливо". Вполне применима. Достаточно большое число плательщиков фонда в каждый отдельный год позволяет весьма неплохо усредниться. Или Вы полагаете, что при первой же возможности все махом внесут суммы, существенно отличные от того, что они вносят сейчас? Просто все вертится вокруг идиотской психологии: "я всю жизнь ради пенсии работал, а какой-то гад одним махом ее купил". О том же, сколь полезными были "все труды его жизни", он и под дулом пистолета не задумается; главное, чтобы "социально справедливо".

1) ПФ существует сравнительно недавно, подавляющее большинство пенсионеров почти никаких взносов в этот ПФ не делали2) Большинство тех, кому уже назначили пенсию со всякими коэффициентами - так и будут получать ту сумму что назначили, уменьшить ее не могут3) ПФ дефицитный4) У нас по Конституции типа "социальное" государство, а значит что никак нельзя оставить хотя бы без минималки условного вахтера-алкоголика в третьем поколенииПотому пока ПФ солидарный, нереально напрямую привязать размер пенсии к сумме взносов. Никак "усредниться" не выйдет. Полноценно выйти на нечно подобное этой схеме получится только когда подавляющее большинство будут делать взносы в накопительные ПФ на персональные счета, а до тех пор надо как-то финансировать весь этот сбор блатных и нищих, отсюда и все эти условия со страховым стажем, возрастом, максимальными пенсиями, коэффициентами пересчета и прочим и прочим. В самом оптимистичном варианте этот переход займет не менее 25 лет