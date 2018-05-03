Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку

Додано: Сер 09 тра, 2018 09:12

Что бы в ПФ сократить дефицит не должна быть многократная разница между максимальной и минимальной пенсией. В СССР была максимальная 130 руб.(зарплата инженера), а минималка где-то вполовину меньше и всем хватало, не голодали пенсионеры в городах, правда все работали официально и платили взносы, спросите у своих дедушек. Надо и сейчас ограничить размер максимальной пенсии, минимальную повысить, а кому будет мало 2 минимальных, пусть заранее накапливает, если зарабатывает хорошо. Пусть бы законы приняли такие, чтобы все работали на белой зарплате, официально, тогда бы не пришлось повышать постоянно страховой стаж, это главная причина. А то хотят стаж сделать как в Европе, так давайте сначала все законы перепишем что бы как в Европе работали, не за рабскую зарплату в 150-200 дол., что бы с голоду не подохнуть. У меня родственница бывшая киевлянка уже давно получила европейское гражданство, работает учителем в младшей школе и по четыре раза в году ездит на Канары отдыхать.В октябре там все пляжи и рестораны вечером усеяны европейскими пенсионерами, проживающими в отелях для наших пенсов недоступных[url][/url]