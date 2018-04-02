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Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише The Guardian.
Дивися повний текст Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати безумовного доходу
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Додано: Нед 29 кві, 2018 11:59
В експеримента мають бути результати. Які вони?
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