Про це пише The Guardian.
Дивися повний текст Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати безумовного доходу.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 11:59
Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати безумовного доходу.
Додано: Нед 29 кві, 2018 20:25
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